Dos responsables de la Guardia Civil que estuvieron al frente de la investigación por el asesinato a puñaladas de un hombre de 96 años en su chalé de Xàbia el 20 de diciembre de 2021 desvelaron ayer en el juicio que el ADN del acusado fue encontrado en el cuerpo de la víctima. Los guardias civiles del Equipo de Homicidios de la Comandancia de Alicante concretaron que encontraron en las uñas de la víctima un perfil genético compatible con el del encargado del cuidado y limpieza de la piscina del fallecido.

Esta prueba fue una de las que llevaron a los investigadores a detener a Héctor James T.G., un ciudadano colombiano de 60 años afincado en España desde hace más de 25 años. A falta de la declaración que presten en el juicio los forenses y los especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, la presencia del ADN del acusado en las uñas de la víctima le vincula directamente con los hechos que el encausado niega haber cometido.

El propio acusado, a preguntas de su defensa, reconoció en la primera sesión del juicio que llevaba más de cinco años limpiando la piscina del anciano asesinado y «nunca nos dimos la mano».

Contradicciones

Los investigadores de la Guardia Civil señalaron además en el juicio que el acusado incurrió en contradicciones y resaltaron que en su primera declaración como testigo negó haber estado el día del crimen en la zona de chalés de Xàbia donde vivía la víctima. Por contra, cuando fue detenido y le dijeron que unas cámaras de seguridad grabaron su vehículo accediendo a la calle donde residía el fallecido cambió su versión y admitió su presencia en dicha zona, aunque negó haber estado en el domicilio del nonagenario asesinado y alegó que acudió para limpiar la piscina de otro cliente. Los agentes indicaron que era la única calle de acceso al domicilio del hombre de 96 años.

En la grabación de la cámara de seguridad de una vecina del lugar la Guardia Civil detectó que un segundo coche entró a la calle de acceso al domicilio de la víctima, pero comprobaron que el turismo era de un vecino ajeno a lo sucedido.

Otra de las pruebas esgrimidas por la Guardia Civil para apresar al operario de la empresa de mantenimiento y limpieza de piscinas fue la presencia de las impresiones de unos guantes similares a los intervenidos al detenido. Dichas huellas fueron localizadas en dos cajas que tenía la víctima en su domicilio, donde precisamente el procesado negó haber entrado nunca.

La Guardia Civil tomó declaración también a los obreros que trabajaban en el chalé contiguo al de la víctima, pero descartaron su relación con el crimen, según señalaron los investigadores.

Salida apresurada

Los agentes explicaron que el crimen debió cometerse entre las 14 y 14:30 horas del 20 de diciembre de 2021 y el coche del acusado fue grabado a las 14.13 horas cuando entraba en la calle con el vehículo y a las 14:38 horas cuando salía del lugar «de forma más apresurada», indicaron los encargados de la investigación.

Por otro lado, mientras que el acusado sostiene que aunque ese día tenía asignada otra zona de trabajo en Xàbia, su jefe le llamó el día de los hechos para que acudiera a limpiar una piscina en las inmediaciones del domicilio de Francisco D. en la zona del Montgó. Sobre este extremo el responsable de la investigación aseguró que el acusado no llamó al dueño, sino que fue el propietario quien contactó con él, pero no respondió a la llamada. Otra agente, por contra, señaló que no podría precisar si la llamada fue del jefe al empleado o a la inversa.

La vista oral se reanuda este miércoles con las declaraciones de testigos, entre ellos los hijos de la víctima.