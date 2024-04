El incendio de Teulada mata a más de 30 palomos, destruye al menos tres vehículos y arrasa 2,5 hectáreas

El incendio que provocó ayer en Teulada el castillo de fuegos artificiales del día de Sant Vicent Ferrer llegó a tener tres focos, dos detrás del cementerio municipal y otro cerca del auditorio, y se propagó con gran rapidez por el fuerte viento. En Teulada, las rachas superaron los 60 km/h. La racha máxima de viento registrada en las últimas horas en la Marina Alta, según datos de Avamet, ha alcanzado los 83 km/h y se ha registrado en el Poble Nou de Benitatxel, municipio vecino de Teulada.

Imagen del incendio de anoche. Las llamas se propagaron con gran rapidez / Levante-EMV

El alcalde, Raúl Llobell, cuando se inició el incendio, ordenó que se suspendiera de inmediato el disparo del castillo de fuegos artificiales. Sin embargo, el fuego ya era imparable. La vegetación está muy reseca. Las llamas han arrasado 2,5 hectáreas de bancales de cultivo abandonados y matorrales. El Consorcio de Bomberos de Alicante ha detallado que el fuego se dio por controlado a las 2.16 horas de la madrugada (se había iniciado poco antes de las 23 horas). Ha precisado que se temió que las llamas alcanzaran casas dispersas y de ahí que se realizaran desalojos. Mandos de la Guardia Civil que estaban anoche en el fuego indicaron a este diario que se desalojaron a entre diez y quince personas.

El fuego y el humo han matado a más de 30 palomos. Un colombicultor tenía las jaulas en un terreno que está junto a una casa antigua abandonada y en venta cuyo interior ha ardido (las vigas de madera están calcinadas y se han desmoronado). Este vecino estaba esta mañana desolado. "Ya no me dejaron pasar. El fuego estaba aquí y no pude abrirle la jaula a los palomos para que escaparan", ha lamentado. "No es ya el valor económico de estos palomos, que son de competición, sino el sentimental. Estoy muy afectado", ha indicado.

Vehículos destruidos por el fuego / A. P. F.

Las llamas también han destruido al menos tres vehículos. Estaban aparcados dentro de la parcela de una casita rural. El porche de madera también ha quedado muy dañado.

Palomos que estaban en sus jaulas y que murieron por el humo y las elevadas temperaturas / A. P. F.

Refrescando los rescoldos

Los bomberos siguen refrescando la zona. Todavía hay algún rescoldo que humea. Anoche la solidaridad de los vecinos fue extraordinaria. En la extinción, además de los bomberos, la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil de Teulada Moraira (también se sumaron otras dotaciones de pueblos próximos, como las de Calp), varios vecinos propietarios de camiones cuba acudieron con estos vehículos para ayudar a sofocar el fuego.