Objetivo: salvar a los animales en el incendio del valle del Montgó

Desalojo a todo correr, al galope. El incendio de les Valls del Montgó obligó a desalojar a unos cien vecinos de casas de campo aisladas (por la noche, algunos ya pudieron volver a sus viviendas). Había que salir rápidamente. También hubo vecinos que en esos momentos no estaban en sus casas y ya no pudieron volver. En estas fincas, suele haber animales. Los bomberos, los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil se afanaron en salvar a estos animales. Agentes de la Policía de Xàbia y de la Benemérita apaciguaron en el Camí Vell de Gata a un caballo que estaba desbocado. El animal estaba muy nervioso por el fuego.

Los responsables de la hípica sacan a sus caballos / Protección Civil de Calp

Desalojo de una hípica

Mientras, voluntarios de Protección Civil de Dénia y Gata de Gorgos ayudaron a los responsables de una hípica de Jesús Pobre a poner a salvo a los caballos.

Un vecino sale por un camino rural con sus ovejas, cabras y perros / A. P. F.

Sacar del fuego los rebaños

También algunos vecinos pudieron entrar en sus fincas y sacar a sus animales. Uno de ellos salió de su terreno con un pequeño rebaño de ovejas y cabras y con sus perros.

El valle agrícola del Montgó, reducido a cenizas (imágenes) / Alfons Padilla

Entre los vecinos que no pudieron entrar en sus casas, hay preocupación por saber si sus animales están bien. Las tareas de extinción evoluciona favorablemente. El fuego está ya estabilizado. Quedan rescoldos humeantes que se están refrescando y apagando esta mañana. Los vecinos podrán acudir a sus fincas a lo largo de la mañana. En principio, parece que el fuego no ha calcinado ninguna vivienda. Gallinas, perros o gatos que no se pudieron rescatar han sobrevivido.

Les Valls del Montgó, valle agrícola que comparten Xàbia, Gata de Gorgos y Jesús Pobre, ha perdido paulatinamente su riqueza agrícola. Ahora, el incendio que ha arrasado 200 hectáreas, ha golpeado duramente ese patrimonio. Las imágenes de los bancales reducidos a cenizas estremecen. Los campos cultivados y trabajados han actuado, eso sí, como un eficaz cortafuego natural. El fuego se propagó de forma irregular. Buscó los cauces de los barrancos, repletos de cañas, y los terrenos baldíos.