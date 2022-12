«Diccionari per a cossos» desplegará su singularidad en el número 10 del Carrer Sant Josep de Sueca. La Casa de Joan Fuster que articuló infinitos proyectos, nutrió miradas críticas e impulsó lineas de creación artísticas muy diversas acoge el lunes 12 de diciembre a las 19,30 horas, una propueta artística de la compañía de Faura Hort-Art.

El espectáculo «Diccionari per a cossos» generará múltiples acepciones de la propuesta fusteriana, el cuerpo en movimiento de quienes lo interpretan descordará todas las corporeidades de Joan Fuster; su corpus político, el cuerpo social, el racional, el estético, el poético incluso el musical emanan en la propuesta dramatúrgica de Hort-Art.

La danza contemporánea vehicula la interacción entre la vida y la obra del escritor de Sueca que adopta una elocuencia única en la casa del ensayista. El cuerpo en movimiento forjará el anhelo de interacción, diálogo, duda sistemica, antagonismos y dicotomías a partir del texto fusteriano.

"«Només hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir» por ello asumimos su voz en nuestra dramaturgia y sugerimos nuevas posibilidades. No pretendemos describir las ideas de Fuster en clave de danza, queremos generar, sugerir, promover, provocar... mantener la fuerza del texto. «Diccionari per a cossos» construye metáforas visuales que enraizan en la relectura», afirmaba Àlex Guerra, desde Hort-Art.

«Abrir las puertas de nuestro Diccionari, en el Espai Fuster es una posibilidad única para descubrir múltiples acepciones en las entradas. Danzar Fuster, convertirnos en cuerpo percutido por el sonido de la máquina de escribir y crecer en el descubrimiento identitario del nosotros ante el otro; la xonefobia o la fuerza de sus aforismos invadirán nuevamente la Casa en la que tantos amigos y compañeros forjaron futuro», afirma otro bailarín, Pere Bodí.

La dramaturgia Àlex Guerra no pretende interpretar cronológica ni conceptualmente la obra de Fuster; el creador parte del cuerpo para conformar metáforas en movimiento que se convertirán en dispensadores de cuestiones corpóreas. «Un paseo sinestésico que parte de dualidades que habitaron en Fuster y resurgen como cuerpo compositivo en el número 10 del carrer Sant Josep», matizaba Guerra.

La fuerza escenográfica del espectáculo se ha singularizado para un espacio elocuente por sí mismo en la vida y obra del escritor. La obra es una coproducción del Institut Valencià de Cultura, el Ajuntament de Faura i Hort-Art, y el acto será patrocinado por Diputació de València, en colaboración con el Ajuntament de Sueca con el objeto de ampliar la resonancia de un autor que cabe redescubrir.

El «Diccionari per a cossos» desplegará en Sueca el imaginario de un autor provocador y generador de nuevas sinergias compositivas que desde Hort-Art esperan mantener como clave del desarrollo cultural del País.