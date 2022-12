El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el concejal delegado de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, han recibido en el Ayuntamiento de Sagunt a Sergio Munuera y a Iago García, por sus recientes méritos deportivos en halterofilia en la XIV Edición del Campeonato de España de Halterofilia en la localidad de Arucas en Gran Canaria.

El motivo de la recepción ha sido reconocer los logros y el trabajo de ambos en el campeonato de España, donde Sergio Munuera, del Valencia Club de Halterofilia, fue campeón de España sub17 en categoría de 89 kg, y además logró tres medallas de oro en las modalidades de arrancada, dos tiempos y total olímpico. Asimismo, el deportista del Club Halterofilia Sagunto, Iago García, ha sido Subcampeón de España Sub 17 en la categoría de 89 kg. Ambos deportistas han asistido a la recepción acompañados de sus entrenadores, Munuera por Manuel Egea y García por Sergio Criado, así como por sus compañeros Pablo Suárez, Ángel Fernández y Paco Segura.

Sergio Munuera en 2022 con 17 años ha sido el primer clasificado del Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Además, en 2021 recibió el premio al mérito deportivo ciudad de Valencia y fue subcampeón autonómico sub 15 y sub 17. También se le entregó en la Gala del Deporte 2020 un reconocimiento como mejor deportista novel y ha sido recibido en Alcaldía anteriormente.

Timón ha indicado que nos encontramos ante una generación de deportistas «con una envidiable trayectoria, un presente espectacular y un futuro esperanzador para la halterofilia de nuestro municipio, donde nuestros máximos exponentes Sergio y Iago, representan la excelencia tanto a nivel autonómico como nacional. Os queremos trasladar nuestro reconocimiento y el de toda nuestra ciudad por todo lo que representáis como ejemplo de valores deportivos de esfuerzo, constancia y superación y por resultar una inspiración para todo el deporte local y especialmente para nuestros jóvenes».

Asimismo, el alcalde ha señalado que «lo que esperamos es que la gente vea vuestros triunfos y se anime a continuar con la práctica del deporte, por el impacto que tiene en la salud, pero también por la transmisión de valores y hacer una sociedad mejor. Por eso mismo el ayuntamiento siempre intenta apoyar a los clubs, en la medida de lo posible, y poder contar buenas noticias como esta. Vosotros habéis llegado a este nivel gracias a un trabajo individual y disciplina de mucho esfuerzo que debemos reconocer, y también un trabajo de vuestros clubs». En este sentido, ha hecho referencia al Club Halterofilia Sagunto y a la importancia de su creación, «donde han comenzado a salir nuevos talentos que estaban ocultos y que nos ayudan a poner la ciudad en el mapa».