El Ayuntamiento de Sagunt se ha visto obligado a renunciar a una ayuda ya concedida de casi 40.000 euros, debido a que cuestiones legales han imposibilitado la ejecución de las obras a las que el consistorio tenía previsto destinarla. Según explica el concejal Pepe Gil en palabras a Levante-EMV, "todas las actuaciones relacionadas con el ciclo integral del agua son competencia de Aigües de Sagunt -empresa con capital público y privado- , pero pedimos esta subvención porque no teníamos claro si el ayuntamiento podía recibirla y cedérsela después a la empresa".

Así, el consistorio presentó la documentación requerida en la convocatoria y se le concedieron 39.670,64 euros, "una cuarta parte del presupuesto" para esta actuación en una calle del núcleo histórico y fue posteriormente cuando "nos dijeron desde la diputación que, como el ayuntamiento no tiene medios para ejecutarla de forma directa, la única forma de hacerlo era que adjudicáramos las obras a Aigües de Sagunt, pero, al no tratarse de un contrato menor, no es posible", según añade el concejal de Aguas.

La actuación, "necesaria, pero no urgente", estaba programada en una calle del núcleo histórico

En cualquier caso, el nacionalista apunta que "se trata de una actuación que es necesaria, pero no urgente, así que la acometerá la empresa mixta cuando tenga ocasión". En este sentido, lo único claro es que no se abordará a lo largo de este año, ya que no se contempla en el programa de actuación, inversiones y financiación (PAIF) de 2023, que se aprobó hace unas semanas en el consejo de administración de Aigües de Sagunt.

Estivella y Alfara

La renuncia a esta ayuda no ha dejado al Camp de Morvedre sin subvenciones en esta convocatoria provincial, enmarcada en la fase I del plan Reacciona para la mejora de las infraestructuras del ciclo integral del agua. Y es que tanto Estivella con 90.000 euros como Alfara de la Baronia con algo más de 80.000 reciben el apoyo provincial para mejorar sus redes. Como primer paso, el organismo presidido por Toni Gaspar ha concedido una adelanto del 85 % en esta ayuda.