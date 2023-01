Las inversiones de Aigües de Sagunt superarán este año los 3,4 millones

Aigües de Sagunt ya tiene definidas las inversiones previstas a lo largo de este año, que ascienden a 3,4 millones de euros, un 7,7 % más que el pasado ejercicio. Así lo recoge el programa de actuaciones, inversiones y financiación (PAIF) de 2023, que el consejo de administración de la empresa mixta aprobó hace unas semanas.

Según este documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la principal partida se reserva para la renovación de más de 9.500 contadores, procedimiento que está en licitación y que desde la empresa se apunta que, además de la modernización de los dispositivos, responde a que ya han consumido su vida útil desde la anterior sustitución, que no se libró de la polémica. «Lo que se va a hacer es cambiar la tecnología, de manera que funcionen con un software libre y el ayuntamiento pueda revisarlo todo», explicaba a este diario el edil de Aguas, Pepe Gil.

La compañía ya ha elegido a las dos empresas que se encargarán de estos trabajos, después de que el servicio se dividiera en dos lotes. El más cuantioso, cuya adjudicación roza los 764.000 euros, contempla el suministro, configuración e instalación de la tecnología Narrow Band IoT tanto en los contadores como en los concentradores. La encargada de ejecutar estos trabajos es Contazara, con sede en Zaragoza, que fue la única que presentó oferta.

Este contrato afecta a casi 6.700 aparatos, mientras que los cerca de 3.000 restantes, principalmente en las áreas donde conviven los dispositivos en batería y en instalaciones interiores, serán contadores mecánicos con módulo de radio LoRaWAN. En este caso, la adjudicación se ha cerrado por algo más de 305.000 euros y la empresa beneficiada ha sido Itron Spain, con sede en la localidad barcelonesa de Montornès del Vallès. En este lote se recibió una segunda oferta, aunque fue excluida al no cumplir las prescripciones técnicas exigidas en el pliego.

La principal obra para este año afectará a la red de las calles Caballeros, José Lerma y Gilet por 790.000 euros

Más allá de esta modernización de contadores, otro importante pellizco de las inversiones programadas por Aigües de Sagunt para este ejercicio se quedará en las calles Caballeros, José Lerma y Gilet del núcleo histórico, donde se renovarán las redes de agua potable y alcantarillado por cerca de 790.000 euros.

Esta intervención es una de las actuaciones «prioritarias» según el edil de Aguas, Pepe Gil, «por el estado de la red y del propio pavimento». Como reconocía el concejal, «es una obra que está pendiente hace tiempo pero que hasta ahora no podíamos acometer, no por falta de financiación por parte de la empresa mixta, sino porque la imposibilidad del ayuntamiento de recurrir a un préstamo impedía completar la intervención por la parte municipal con el arreglo del asfaltado; cosa que esperamos que ahora no suceda y así podamos mejorar la calidad de vida de los vecinos de estas zonas tan deterioradas».

Actuaciones en los polígonos industriales

El grueso de las inversiones para este 2023 se completan con los 400.000 euros para actuaciones urgentes, que se financian a través de la tarifa de inversiones; los 280.000 para la conexión de los polígonos industriales Ingruinsa y Camí la Mar; los 250.000 euros para la primera fase de la rehabilitación de la traída de agua a Parc Sagunt y los 220.000 para la conexión de la tubería de aducción de este parque.

A esto se le suman los 60.000 euros para instalar nuevos hidrantes contra incendios «para que en caso de emergencia puedan actuar los bomberos sin tener que desplazarse mucho para conectar sus motobombas», como explicaba el edil de Aguas, así como la habilitación de puntos de carga de camiones de limpieza.

También se prevé continuar todo el proceso necesario para que la empresa mixta pueda suministrar a una zona de la playa de Almardà, añadia Gil.