El próximo domingo, día 29, habrá una actividad mayor de lo habitual junto al mercado municipal de Sagunt a las 11:30 horas. Las carreras infantiles organizadas en el marco de la Media Maratón se harán a escasos metros de los tradicionales «bous al carrer» organizados con motivo de Sant Antoni. En concreto, mientras los niños corren desde el auditorio hasta el mercado y viceversa; los toros les imitarán en la calle paralela, General Canino, siempre con los accesos cortados por barreras que quedarán situadas a entre 6 y 10 metros de la «pequecarrera».

Esta coincidencia preocupa a los organizadores de la XXVII Mitja Marató de Sagunt y así se lo transmitieron este miércoles al concejal de Deportes, Javier Timón, durante la presentación de la prueba. Desde el club Els Troters consideran que ha habido tiempo suficiente para evitar la simultaneidad de los eventos, pues ellos pidieron la fecha de la carrera en septiembre, y achacan a la «falta de coordinación» entre las áreas de Deportes y Fiestas de una situación que genera malestar a pocos días de una jornada tan señalada para los atletas locales.

«Hace dos semanas mirando el Facebook me enteré de que Sant Antoni había ‘plantado’ unos toros a las 11.30 de la mañana», cuenta Itziar Bono, presidenta de Els Troters. «Sus dos últimas barreras son los finales de calle que dan a donde yo hago las carreras infantiles. Como hasta última hora nosotros tenemos las inscripciones de los niños abiertas, yo no sé si vamos a tener 100 ó 200 niños desde casi recién nacidos hasta 14 años, entonces mis preocupaciones son dos: la gran afluencia de gente en las barreras a la hora de los toros y, segundo, que a un niño le entre una rabieta y se vaya en dirección a los toros, porque yo no los puedo controlar a todos», explica Bono.

«No tiene por qué pasar nada, pero juntas a 650 corredores con sus familias y con la gente de los toros, que además vienen con ganaderías buenas, y tienes una influencia de gente importante», continúa Bono, que prefiere no alimentar el temor manifestado por un miembro de su club sobre la posibilidad de que se escape alguna vaquilla. «Accidentes pueden ocurrir siempre, pero también puede venir tarde su camión y que ni siquiera coincidamos; al final es un poco lotería», resume Bono.

Respecto a la fecha de la prueba, el 29 de enero, la responsable de Els Troters aclara que ellos siempre hacían su carrera en la segunda semana de enero, pero el año pasado tuvieron que moverla a febrero también por Sant Antoni. «Para esta edición ya sabíamos que no podríamos celebrarla a mitad de enero, así que propusimos el 29 y en Deportes nos dieron el visto bueno», relata.

En todo caso, desde el club de atletismo afirman que hay un entendimiento absoluto con la asociación que organiza los toros de Sant Antoni. «Ellos cerrarán barreras cuando salga nuestra carrera para que las ambulancias y la nuestra no se junten con los corredores», dice la presidenta de Els Troters, quien ha adelantado la salida de los pequeños a las 11:00 para que no empiece todo a la vez. La «pequecarrera» consta de cinco categorías no competitivas repartidas en diferentes distancias.

«Sant Antoni no se ha movido»

Desde la Concejalía de Fiestas afirman que no entienden «la polémica» y cuentan que ellos tuvieron conocimiento de la posible coincidencia de recorridos cuando un ciudadano les alertó hace apenas dos semanas. «Las fiestas taurinas de Sant Antoni llevan 20 años celebrándose el último fin de semana de enero y jamás han cambiado», dice Asun Moll, edil de Fiestas. «Cuando yo me entero de la posible coincidencia se la traslado a la concejalía de Deportes y me contestan que el recorrido no coincide con los toros. Ahí se acaba la cuestión», narra Moll.

Por su parte, el concejal de Deportes Javier Timón ha admitido a Levante-EMV que, si bien los responsables de Els Troters informaron de la nueva fecha de la Media Maratón en septiembre, él no la supo hasta hace tres semanas cuando firmó los permisos de la competición. Ya sin margen para cambios, Timón confirma que desde el ayuntamiento se reforzará el operativo policial «al haber dos actos paralelos» y cuenta cómo se organizará la próxima edición: «Si Els Troters quieren permanecer con la fecha actual, lo necesario será mantener reuniones con Fiestas para llegar a un acuerdo».

Vuelta al circuito antiguo

Al margen de futuras fechas en el club saguntino tienen otra demanda que también expresaron ayer durante la presentación de la media maratón. Los atletas quieren recuperar el circuito antiguo, pero las “trabas burocráticas” lo impiden. Itziar Bono concreta cuáles son dichas trabas: “El recorrido antiguo toca carreteras de Diputació que se escapan al control del Ayuntamiento de Sagunt y la Policía Local. El año pasado, cuando ya teníamos la carrera organizada en el circuito de siempre, vino la Guardia Civil y nos informó de que debían atender una vuelta ciclista en otro punto la Comunitat, así que nos denegaron el circuito convencional. Este año mis socios no han querido pelearlo, pero el año que viene intentaré recuperar ese recorrido”, sentencia Bono.