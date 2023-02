"Nuestras playas están en un estado lamentable de conservación e irá a peor si no se actúa ya”. Así ve el futuro del litoral de Sagunt, el teniente alcalde de Almardà y candidato a la alcaldía por Compromís, Pepe Gil. Una situación de la que acusa al ministerio, "dirigido por el PSOE en estos momentos, que ha abandonado nuestras playas".

“Francamente, el estado de la playa en algunos puntos es muy preocupante y eso que no hemos tenido, afortunadamente, ningún temporal que haya afectado con la virulencia de otros que hemos tenido recientemente. Es una incógnita que ocurrirá si tenemos algún episodio, pero a mejor seguro que no irá”.

Gil realizaba estas declaraciones después de la reunión que ha mantenido con la asociación de vecinos de Almardà, Corinto y Malvarrosa. Encuentro en el que el concejal nacionalista pudo conocer de primera mano los problemas del vecindario y las diferentes actuaciones que desde el ayuntamiento se han llevado a cabo en esta zona de la localidad, como son las obras realizadas con las ayudas EDUSI o las actuaciones en el centro Voro Alandí. Sin embargo, el principal problema que el vecindario de la zona trasladó al concejal fue el impacto negativo que están teniendo en las playas del norte de la ciudad las obras y actuaciones que la delegación de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está realizando en el litoral sur de la provincia de Castellón. Según explica el propio concejal al hilo de las demandas del vecindario sobre este asunto de las playas: “estamos de acuerdo con todas aquellas acciones, como las manifestaciones, que vayan en la línea de que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico reconsidere el reglamento y que acelere las actuaciones en nuestras playas para evitar la regresión".

No es la primera vez que el concejal de Compromís per Sagunt se pronuncia al respecto y pide soluciones al problema de las costas del norte de la ciudad. “Sus demandas, con las que coincidimos (fueron aprobadas por unanimidad en el pleno de diciembre de 2022) y que nos hemos comprometido a defender, dependen directamente del ayuntamiento y del departamento de Medio Ambiente que tendrá que hacer las gestiones que procedan. Unas debe formalizarlas directamente el ayuntamiento y en otras, habrá que instar a la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico”. Gil insta al ayuntamiento a actuar ya y pide que “contrate con el Laboratorio de Costas de la Universidad Politécnica de Valencia el proyecto de seguimiento de los daños ocasionados por las actuaciones en el norte de nuestras playas. Hasta donde yo sé es un acuerdo, no sólo del pleno, también de la Comisión Especial de Playas y debe cumplirse ya. No entendemos las dudas respecto a su solvencia y la falta de medios que algunos quieren insinuar, ¿será que no quieren un actor independiente que ponga los puntos sobre las Ies?”

Gil insta también a “solicitar información a la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre los avances y a ponerlos a disposición de todos los ciudadanos. Ahora que la comisión de Les Corts ya ha sacado sus consideraciones, es preciso que se atiendan las recomendaciones que van en la línea de construir, entre otros, espigones paralelos a la línea de costa que minimicen los daños y hagan de barrera protectora frente a temporales y como retenedores de los sedimentos”. Profundiza el concejal en la demanda de información por parte de la dirección de Costas pues como recuerda el propio Gil, “tal y como indicaba el proyecto, la Dirección General de la Costa y el Mar debe preparar informes, monitorizar, vigilar, controlar y corregir los efectos de su actuación en el sur de la provincia de Castellón”. Por último, el concejal pide que “el ayuntamiento de Sagunt se coordine con el de Canet d'En Berenguer para redactar un proyecto que pueda ser merecedor de ayudas europeas para mantener nuestro litoral. No podemos olvidar que formamos parte de la misma unidad de costa”.

Gil concluye sus declaraciones con una crítica al modo de actuar de la delegación de Costas y en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues considera que: “las actuaciones realizadas en Almenara y en el litoral sur de Castellón no sólo han empeorado nuestras playas, sino que además no han servido para nada, pues los últimos temporales, que no han sido demasiado fuertes en comparación con otros, han estropeado las instalaciones de localidades como Almenara