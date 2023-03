El problema del acceso a Internet del vecindario de Ciutat Vella de Sagunt "parece que continuará sin visos de solución", según afirman desde Compromís per Sagunt. La razón es que, según aseguran en un comunicado, "la Dirección General de Patrimonio, encabezada por la socialista Carmen Amoraga, se ha negado a realizar la modificación del plan rector de Ciutat Vella para permitir instalar de forma provisional fibra óptica en las fachadas de los edificios de la zona antigua de Sagunt".

Esta postura ha despertado las críticas del Grupo Municipal de Compromís per Sagunt, cuyo portavoz, Quico Fernández, no ha dudado en señalar "las contradicciones" de la Dirección General a la hora de hacer cumplir la normativa.

“El artículo 39 de la ley de patrimonio prohíbe que vaya cableado por las paredes o fachadas de los inmuebles, pero visto que en estos momentos la necesidad de fibra es urgente para los vecinos y vecinas y que no disponemos de una instalación subterránea. Nosotros pensábamos que la Conselleria y la Dirección General de Patrimonio podría acceder a realizar una modificación puntual y provisional de la normativa hasta que las instalaciones subterráneas estuvieran terminadas” argumenta Fernández, quien ve como contradictorias las actitudes de la Dirección General con las necesidades del vecindario y la actuación de la propia Conselleria.

Para el portavoz nacionalista y concejal de urbanismo de la ciudad de Sagunt, hay "una doble vara de medir" en la Dirección General de Patrimonio. “Mientras se deniega la posibilidad de instalar la fibra por las fachadas de forma provisional, esa misma Dirección General incumple, de forma sistemática, la normativa respecto de los cableados o respecto de otras normativas legales. El ejemplo más claro de esto lo tenemos en el Teatro Romano de Sagunt. Una infraestructura de gran valor patrimonial, gestionado por la Dirección General que encabeza la señora Amoraga desde hace 8 años, y que todavía no tiene un suministro eléctrico legalizado sino que los cables van desde un centro de transformación por la misma fachada, generando una imagen, la verdad, deplorable” critica Fernández.

Sin embargo, el concejal nacionalista va más allá y reprocha a la Dirección General de Patrimonio "el abandono que por parte de la Conselleria y la Dirección General sufre la ciudad de Sagunt y su patrimonio cultural": “En estos 8 años el Teatro Romano no ha tenido ninguna inversión. No cumple con la normativa básica de accesibilidad y tiene una instalación eléctrica totalmente fuera de lo que serían las normativas actuales, pero que aún así sigue funcionando porque sería muy vergonzoso que se tuvieran que suspender festivales como Sagunt a Escena u otros por falta de inversiones”.

El portavoz de Compromís per Sagunt continúa: “ya que son tan exigentes con la ciudadanía deberían serlo, aún más, con la propia administración. Una administración que ha dejado en Sagunt completamente sola y que ha tardado prácticamente dos legislaturas en terminar un centro de visitantes que estaba prácticamente finalizado en 2015 y que ahora mismo tiene los servicios completamente cerrados a los visitantes porque no se ha resuelto el problema de la evacuación de las aguas. Una auténtica vergüenza”.

Fernández ennumera además las deficiencias que sufre el patrimonio cultural de Sagunto donde “el castillo no tiene ni unas mínimas condiciones para ser visitable y donde una Dirección General, que no nos ha apoyado a la hora de llevar adelante el proyecto para declarar nuestra ciudad como Patrimonio de la Humanidad, proyecto que en estos momentos está estancado porque la Dirección General de Patrimonio no nos da ningún apoyo”, afirma.

Por último, el concejal nacionalista añade: “Son ya demasiados agravios y demasiadas deudas con nuestra ciudad las que tiene y ha cometido la señora Carme Amoraga y su Dirección General de Patrimonio y Cultura y por eso pensamos que debería asumir sus responsabilidades de cara al abandono que sufre el patrimonio de nuestra ciudad y que la propia Conselleria tome decisiones al respecto. No se puede ser tan irresponsable a la hora de gestionar el patrimonio y ser a la vez tan exigente como para dejar a los ciudadanos sin Internet o sin luz por negarse a realizar una mínima modificación. Estos últimos 8 años de la Dirección General de Patrimonio han sido muy deficientes para Sagunto y exigimos responsabilidades”.