El portavoz de Compromís en Sagunt, Quico Fernández pide que “el gobierno valenciano se replantee el proyecto de la macrocentral fotovoltaica en Montíber". Una petición que viene motivada, según Fernández, después de ver, en el acto de Volskwagen, unas infografías con placas fotovoltaicas en el techo de la gigafactoría; algo que, según él, en principio no estaba previsto.

“En una de las infografías proyectadas en este acto, algunas de las estructuras y edificios más grandes de la gigafactoría tenían instalaciones fotovoltaicas en sus cubiertas y techos. Hablamos de cientos de miles de metros cuadrados, pues son naves de unas dimensiones realmente extraordinarias. Evidentemente estas placas solares ya suponen autoconsumo para la propia empresa y es por eso, por lo que no entendemos que esa condición de autoconsumo, que originalmente no estaba prevista en los planes iniciales, deba ampliarse fuera de lo que es la propia planta. No entendemos la necesidad de destruir Montíber para abastecer de energía a la Volkswagen”, manifiesta el concejal nacionalista, para quien la macrocentral fotovoltaica no tiene ningún sentido: “si la planta instala placas en su techo se resuelve el tema del autoconsumo y entonces no hay necesidad de arrasar una zona como la partida de Montíber, que está considerada como de muy alto valor agroecológico”, insiste Fernández.

Por otro lado, el edil de Urbanismo también acusa a la Generalitat Valenciana de "ignorar los informes desfavorables del ayuntamiento sobre la instalación de la macrocentral fotovoltaica en Montíber. “Los técnicos municipales, en su dictamen, dijeron claramente que esta instalación fotovoltaica en Montíber, con las dimensiones propuestas, no sigue los procedimientos establecidos por la legislación vigente, pues la calificación del suelo como de muy alto valor agroecológico excluye la posibilidad de instalar allí una central de este tipo, y que, por tanto, sólo responde a un criterio de oportunidad política y es por tanto arbitraria”.

A este respecto añade que "las administraciones públicas, no pueden actuar de este modo, guiándose por criterios de oportunidad política y de forma arbitraría que sólo responden a intereses económicos de carácter privado. Intereses que tienen que ver con el ahorro energético para que una empresa multinacional se ahorre unos pocos euros para ser algo más competitivos desde el punto de vista comercial. En otras palabras, estamos hablando de sacrificar la huerta de Montíber y el futuro alimentario de nuestra ciudad a cambio de que una empresa pueda ser más competitiva a la hora de vender sus productos”, afirmaba.

"Salvar Montíber"

Por último, el concejal nacionalista finaliza su argumentación pidiendo que “el gobierno valenciano se replantee el proyecto de la macrocentral fotovoltaica y que negocie con Volkswagen en qué condiciones es posible salvar a Montíber. Que renuncie a la macrocentral fotovoltaica en estas dimensiones y que se preocupe por nuestra ciudad cómo se está preocupando por los proyectos que existen en otros pueblos y ciudades del interior del País Valencià y que en esos casos sí que están viendo como la Generalitat busca salvar el territorio. ¿Por qué esto se puede hacer en les Coves de Vinromà pero no en Sagunt? ¿Es que Sagunt es menos importante que otras ciudades y pueblos? ¿Es que el informe municipal no es importante? ¿O es que ese argumento de que el Ministerio ignora los informes de la Generalitat cuando son contrarios no se aplica a la propia Generalitat cuando ignora los informes municipales?”, se pregunta Fernández al finalizar sus declaraciones.