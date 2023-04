El presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha asistido este lunes a la procesión del Encuentro de Sagunt, tal y como prometió en su visita a la Ermita de la Sang a finales de enero.

Mazón no ha rehuido a abordar el tema de la inclusión de las mujeres en la Cofradía y, a preguntas de Levante-EMV, ha asegurado que «Sagunto tendrá que resolver este asunto tarde o temprano, y estoy convencido que sabrá hacerlo con la generosidad que caracteriza a esta ciudad». Añadía que «el tema habrá que abordarlo con calma y serenidad y evolucione como evolucione, será positivo, y nosotros lo apoyaremos». A este respecto, Mazón destacaba la «gran participación en la fiesta de «hombres y mujeres».

Respecto a la necesidad o no de que el Arzobispado se pronuncie sobre el tema, el presidente del los populares valencianos ha sido claro: «a mi no me gusta que la iglesia se meta en la política y por tanto, tampoco me gusta inmiscuirme en los asuntos de la iglesia», afirmaba.

Al acto, le acompañaba el presidente provincial, Vicente Mompó, así como varios diputados, además de la candidata a la alcaldía Maribel Sáez.

Expectación

Mazón esperaba con «mucha expectación» el acto del encuentro, al que asistió por primera vez, cumpliendo así el compromiso adquirido con el clavario 2023 en aquella visita a la ermita. «Reconozco que la Semana Santa Saguntina tiene algo muy especial, al igual que este Encuentro, que se ha convertido en uno de los más bonitos de toda España».

El presidente también ha aprovechó su visita para criticar «la falta de políticas sociales del gobierno local», una situación que cambiará con el PP, que sí prioriza las políticas sociales y las sanitarias», afirmó.