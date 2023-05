El conservatorio de Sagunt pasará a ser de la Generalitat tras 7 años de trámites

El Conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunt, de titularidad municipal, va a ser traspasado a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y a integrarse en la red de centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat. Así lo aprobó el pleno del ayuntamiento por unanimidad, en su última sesión, después de casi 7 años de trámites pues ya en 2016 se aprobó una moción con esta solicitud; además, otros municipios cercanos que también lo usan, como Faura, Canet, Gilet, Quartell, también instaron en 2017 a la Generalitat a tomar esta medida.

“Todo esto supondrá ventajas, ahorros y beneficios importantes para los estudiantes, sus familias y para nuestro ayuntamiento” afirma el concejal de educación, José Manuel Tarazona tras destacar las numerosas gestiones municipales que se han realizado desde 2016 para lograr este objetivo. "Hemos trabajado y mucho. Primero para que las instalaciones cumplieran la normativa de acuerdo con la ley y por eso hemos invertido más de 100.000 euros durante estos años", apuntaba, además de recalcar que "gracias a todo este trabajo, seremos unos de los primeros conservatorios absorbidos por la Red de la Generalitat Valenciana".

El acuerdo implica el traspaso de los medios económicos y materiales pero el personal docente permanecerá en la administración de origen, si bien la conselleria le abonará los gastos.

El ayuntamiento ha tenido que invertir más de 100.000 € en las instalaciones

En cuanto al personal no docente, los puestos de trabajo de administración y servicios del centro serán responsabilidad de la Conselleria pero, mientras esta Conselleria no dote de este personal al Conservatorio, el ayuntamiento será el responsable de mantenerlo.

Por otro lado, el ayuntamiento transferirá en exclusiva a la Generalitat, la actual sede del conservatorio y la totalidad de su material mientras el alumnado cubrirá exclusivamente las tasas públicas vigentes para las enseñanzas artísticas de la Generalitat; una medida que entra en vigor a partir del mismo curso escolar vigente en fecha de la firma de este convenio.

El convenio tendrá efectos desde el inicio del curso académico 2023-2024 y estará vigente por un periodo de 4 años, prorrogables otros tantos.

Mensajes cruzados

La adopción de este acuerdo no ha estado exenta de mensajes cruzados entre varios partidos. Si el portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, consideró que la moción presentada por su partido el pasado mes de julio había sido decisiva para impulsar la medida "pues hasta esa fecha no se había realizado movimiento alguno", el edil de Educación, José Manuel Tarazona, remarcó después que “Compromís per Sagunt fue quien puso en marcha el conservatorio en el año 2000 y también el partido garante y el máximo responsable de que pase a formar parte de la Red de Centros Públicos de la Generalitat Valenciana”, dijo criticando que otros partidos “quieran apropiarse del trabajo que hemos realizado desde Compromís todos estos años".