La Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) cerrará ciclo este sábado con el acto de despedida de las Falleras Mayores y Cortes de Honor del ejercicio 2022-2023. Este último evento oficial para Claudia Ramón Ferrandis y Maite Nebot Morales como máximas representantes de la fiesta josefina tendrá lugar en la Casa de la Cultura del Port de Sagunt a partir de las 18.30 horas y contará con la asistencia de las Falleras Mayores y presidentes de las comisiones de la comarca.

«Creo que este ejercicio será recordado como las Fallas en mayúsculas, porque el viento y la lluvia dejaron paso a un sol radiante que nos acompañó en todos los actos de la semana fallera, además de haber batido el récord de participación, lo cual me hace estar doblemente orgullosa y agradecida», asegura Claudia.

La máxima representante de la fiesta josefina se acuerda en su adiós de «todas las personas que han aportado su granito de arena para mejorar y cuidar nuestro más preciado patrimonio, además de luchar para que nuestras Fallas sean cada vez más internacionales y únicas en el mundo. También agradezco a las 30 comisiones haberme regalado su tiempo y dedicación y, además, demostrar que somos personas que no se rinden y que luchan diariamente por conseguir sus metas».

Recuerdos inolvidables

Claudia Ramón califica este ejercicio como «el mejor año de mi vida, que nunca olvidaré», gran parte también gracias a las 12 integrantes de las Cortes de Honor de las que dice que han sido sus mejores compañeras «de viaje, de sueño, de confidencias y de aventuras». Tampoco se olvida de su homóloga infantil y su apoyo «incondicional que ha hecho que este año supere todas las expectativas».

Por su parte, la Fallera Mayor Infantil de la FJFS, Maite Nebot, asegura que este año ha sentido «una gran responsabilidad al representar a todas las fallas de la comarca», por lo que considera que resumir todo este año «es complicado, porque son muchos los recuerdos en este tiempo en el que he tenido el privilegio de representar al Camp de Morvedre,. Me siento muy afortunada de haber vivido las fallas más allá de mi casal».

Maite añade que «éste ha sido un año de vivir experiencias y momentos irrepetibles e inolvidables, lleno de actos muy especiales y he disfrutado en cada uno de ellos, aunque mis favoritos han sido la exaltación, la Crida y el viaje a Cecina, donde aprendí y disfruté de su maravillosa fiesta, hice amigos y me lo pasé muy bien. Lo mejor de todo ha sido el hecho de estar acompañada de mis seis compañeras y amigas que han formado la mejor Corte de Honor y que me han dado el apoyo para sentirme en familia. Y, por supuesto, de Claudia y de su corte que nos han tratado con mucho cariño».

Discursos y emoción

De este modo, durante el acto de este sábado, que promete ser muy emotivo para todas sus protagonistas, las Falleras Mayores realizarán sendos discursos con los que se despedirán del mundo fallero de la comarca. También las Cortes de Honor y representantes de las comisiones falleras tomarán la palabra, así como algunas figuras institucionales como el presidente de la FJFS, Ramón Jarque, y el alcalde en funciones de la ciudad, Darío Moreno.