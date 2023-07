Nuevo pulso por el uso privado del Malecón de Menera en el Port de Sagunt

El Malecón de Menera es fuente de disputas desde hace décadas y este verano lo vuelve a ser. Después de que Costas eliminara la protección que le concedía la condición de dominio público marítimo terrestre, el propietario movió ficha hace unas semanas con la solicitud de la licencia para vallar la parcela, cuya titularidad privada fue reconocida por la Justicia en 2010. La negativa municipal no ha evitado que la zona apareciera el sábado con carteles alertando de la prohibición de aparcar, que se acompañaban con una cinta para acordonar este suelo que muchos usuarios de la playa del Port de Sagunt suelen utilizar para aparcar.

Desde la empresa reconocen a Levante-EMV que "solo cortamos un trozo para no hacer un daño fuerte, porque sabemos que, al final, el perjudicado es el pueblo". Sin embargo, estas fuentes reconocen que, "si el ayuntamiento no dice nada en unos días, aumentaremos la medida de presión, porque ya está bien". La intención, según confiesan, es cerrar también la carretera en su acceso sur, algo que ya intentaron hace más de un década, pero apenas duró 24 horas, ya que personal municipal se encargó de retirar las vallas que se utilizaron para ese corte.

Y es que desde Prosagunsa hacen memoria al señalar que "en el año 2000 y como favor, cedimos al ayuntamiento esa vía mientras buscaba alternativas. En 2012 ya les advertimos que íbamos a cerrarla, pero nos hicieron caso omiso entonces y ahora seguimos igual. Es el momento de empezar con las demandas para reclamar dinero por el disfrute de ese acceso, pero también para que asuman su responsabilidad las personas que dentro del ayuntamiento están haciendo una mala praxis con la intención de dilatar otro montón de años la solución".

Opción que "beneficie a todos"

Estas fuentes defienden que la postura del consistorio "nos obliga a ir a los tribunales, con lo bonito y práctico que sería sentarnos para ver la opción que beneficie a todos, aunque también todos tengamos que renunciar a algo". En esta línea, lamentan que el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, no haya dado algún paso en esta dirección: "Pensábamos que, ahora que tiene más poder y no depende de partidos que no creen en la propiedad privada, sería más fácil negociar, pero parece que no ha encontrado tiempo para este tema, cuando debe ser uno de los más importantes que tiene sobre la mesa".

Desde la empresa se lamenta además la reciente negativa municipal al permiso para vallar la zona, con el argumento de que «es terreno no urbanizable». Según afirman: "Ya está presentado el recurso que desmonta los argumentos del ayuntamiento, pero estamos abocados a la vía penal para reclamar nuestros derechos. Hace 35 años que compramos este suelo y sigue siendo una causa sin fin, porque -los sucesivos gobiernos municipales- piensan que están por encima de todo, pero no vamos a parar en la defensa de lo nuestro".

Reunión para esta misma semana

Por su parte, el alcalde de Sagunt aclara en palabras a Levante-EMV que "la empresa solicitó una reunión en periodo electoral, motivo por el cual no se pudo celebrar. Desde entonces no ha habido contactos, pero intentaremos que los haya para esta misma semana". Y sobre el fondo de la cuestión, Moreno asegura que "desde el ayuntamiento no consideramos que el asunto esté judicialmente resuelto".

El socialista se refiere concretamente al último deslinde aprobado por Costas contra el que "presentamos un requerimiento de anulación al Ministewrio para la Transición Ecológica y, dado que no ha habido respuesta en plazo, hemos interpuesto un recurso judicial frente a la Audiencia Nacional". Cabe recordar que el consistorio ya apeló a esta vía en 2014 tras el primer intento de Costas de eliminar la protección del Malecón de Menera, cuando la sentencia fue favorable y obligó al organismo estatal a reformular el deslinde. Así, el alcalde insiste en que "es un asunto judicializado".

Conflicto con Costas, no con la empresa

A este respecto, Moreno precisa que "el ayuntamiento no tiene un conflicto con la empresa, que tiene un interés legítimo, sino con la calificación de los terrenos y su carácter público".