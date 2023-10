El Ovni se prepara para disfrutar de una nueva fiesta de Asobal, cuando el Fertiberia reciba este domingo a partir de las 20 horas al TM BM Benidorm. El vetusto hogar de los espartanos rojiblancos vive un prolongado adiós desde hace temporadas, casi 15 desde que se proyectó el nuevo pabellón para un BM Puerto que regresaba a la máxima categoría después de 40 años. El pasado marzo, cuando se inauguró oficialmente la instalación, parecía que al fin iba a estar lista para esta vigesimoprimera aventura en la máxima categoría, pero la competición transita ya por la quinta jornada y lo único claro es que al menos se disputarán otros dos encuentros en el pabellón internúcleos.

El primero es el derbi valenciano de Asobal, que los visitantes afrontan invictos, aunque con las mismas victorias, una, que los porteños. Con las cámaras de Teledeporte y la entrega por parte del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, del trofeo que acredita al Fertiberia como campeón de la pasada edición de la División de Honor Plata, el técnico rojiblanco, Toni Malla, apunta del rival que mantiene "una gran parte de la plantilla con la que el año pasado competía en Europa. Para mí, es un equipo hecho con gran inteligencia y que está dirigido por un gran jugador como es Nacho Valles".

Intensidad defensiva

El entrenador del conjunto porteño cree que las claves de este partido son "lo primero recuperar la intensidad defensiva que no tuvimos en Puente Genil y sí contra Logroño. Eso hará que nuestros porteros vuelvan a su gran efectividad". El catalán añade que "también tenemos que estar mejor en ataque y con pocas pérdidas de balón" y, lo que no puede faltar, es el apoyo de la afición para que "nos dé ese plus de energía para sumar estos importantes puntos ante un grandísimo rival".