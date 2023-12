La coalición Participa per Gilet formada por EU, Compromís y Unidas Podemos ha hecho un balance de gestión de los últimos seis meses del gobierno local, liderado por los socialistas, con el que recriminan y lamentan la "falta de transparencia" y la "ausencia de participación ciudadana" en temas de relevancia y proyectos de trascendencia, tal y como anotan en un escrito remitido a Levante-EMV. Según la agrupación de izquierdas, "se han llevado a cabo proyectos y se han tomado decisiones por parte del ayuntamiento y del gobierno local en las que tendría que haber habido un consenso con la población mediante mecanismos de participación ciudadana. La ciudadanía de Gilet debería de participar de manera más activa mediante los instrumentos que prevé la ley", insisten.

En concreto, PPG se refiere a la iniciativa presentada sobre un parque multiaventura en Sant Espirit, como ya informó este diario, que según la coalición "requiere del consenso de los agentes sociales y de la ciudadanía, así como un proyecto concreto", aseguraban.

A las críticas por la ausencia de participación se suma la de "falta de transparencia". En cuanto a este segundo aspecto, PPG presentó una moción en el último pleno instando a la "actualización del Portal de transparencia con el objetivo de cumplir con la legalidad vigente en materia de transparencia y participación ciudadana", propuesta que quedó rechazada al quedar la competencia delegada a la Diputación, explicaron desde el gobierno, aspecto que se niega desde la coalición de izquierdas que tacha esta maniobra de "paralización de un objetivo fundamental y prioritario; mostrar a las vecinas y vecinos de nuestro pueblo los proyectos, acuerdos, presupuestos, sueldos y cualquier asunto que se gestiona en el ayuntamiento es un síntoma de democracia y una demanda que ya es hora de asumir por parte del Ayuntamiento de Gilet", reclaman.

Presupuestos

Los presupuestos también han sido pasto de las críticas de PPG, principalmente el capítulo de gastos. Según la agrupación "se ha realizado una modificación de créditos de más de 500.000€ no presupuestados durante el ejercicio de 2023 que, según nuestra opinión, se hizo sin memoria justificativa y con partidas de gasto no presupuestadas o excediendo del presupuesto inicial. Hay partidas claramente lógicas porque no se puede prever el gasto final, como puede ser consumo de luz, mantenimiento de maquinaria y vehículos, etc., pero otros ...", explican. Pero por si fuera poco, añaden, "el gobierno local computa este gasto no presupuestado, contra el remanente de tesorería, con toda la tranquilidad del mundo".

Por último, Participa per Gilet ha lamentado la falta de inversión en partidas que consideran necesarias como la limpieza y el mantenimiento y critican que no haya presupuesto para "atender los gastos exigidos por la nueva ley de bienestar animal que obliga en los ayuntamientos a hacerse cargo de la gestión de las colonias felinas". Sin embargo, destacan el impulso económico para fiestas "camufladas en actos culturales" y lamentan que esto sea algo prioritario para el gobierno local y no las necesidades básicas, como las anteriormente mencionadas. A esto añaden "la falta de igualdad" en el reparto de subvenciones a las asociaciones, comentan en el escrito. Argumentos que les llevaron a votar en contra de los presupuestos, que salieron adelante con los votos a favor de PSOE, PP, grupo de los o adscritos y VOX.