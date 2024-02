El Ayuntamiento de Sagunt no desfallece en su constante tarea de promocionar su comercio local y por estas fechas ha lanzado una nueva campaña en la que presume de un «tejido comercial atractivo, variado y de calidad» con más de 500 establecimientos para encontrar el mejor regalo de San Valentín, según apunta la concejala del departamento, Natalia Antonino.

Alimentación, hogar, moda y zapatería, automoción, informática, imagen y sonido, ocio, salud y belleza o papelería son algunos de los sectores «a los que la ciudadanía puede acercarse para regalar en San Valentín y todos los días del año». La campaña consiste en el lanzamiento de piezas de animación acompañadas de otras gráficas y mensajes promocionales en plataformas digitales.