El retraso en la protección de Romeu genera críticas en Sagunt

Compromís per Sagunt ha lamentado el retraso en la protección de la montaña de Romeu y ha acusado al PSOE de paralizarla un año.

El grupo municipal valencianista insta así el Ayuntamiento de Sagunt a "retomar urgentemente la preservación del paraje natural emblemático".

Tal y como señala Lluís Vicent Alcaide, portavoz local de Compromís: “Lamentamos profundamente esta desidia por parte del equipo de gobierno en la protección ambiental de Romeu, como también la falta de transparencia del PSOE con la corporación, puesto que en tres ocasiones hemos solicitado información y, solo de manera informal, el concejal de Medio Ambiente, Jorge Vidal, daba a entender que se estaban cumpliendo los requerimientos de la Conselleria.”

Mover ni un dedo

Respecto a este silencio, el partido nacionalista anunciaba a principios de año que había instado a su grupo parlamentario a presentar una pregunta parlamentaria, dirigida a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori para conocer en qué punto se encontraba la tramitación administrativa para declarar el Paraje Natural Municipal de Romeu. Tal y como explica Alcaide: “ya hemos sido conocedores de la respuesta dada por conselleria a la pregunta formulada por nuestro grupo. Pues resulta que acaban por confirmarse nuestras sospechas. El equipo de gobierno del señor Darío Moreno no ha movido un dedo por el paraje. Según se detalla en la respuesta proporcionada, en marzo del 2023 se remitió requerimiento al ayuntamiento para que enmendara las deficiencias detectadas. Desde entonces, la conselleria continúa a la espera de una respuesta por parte del consistorio”, lamentaban.

“Es realmente decepcionante la actitud de una fuerza política que se considera progresista, ocultando información a la ciudadanía sobre un tema que tiene el consenso de la mayoría del pleno de la corporación. Ya declinaron contestarnos siendo socios de gobierno, y ahora se confirma que continúan en la misma actitud. En Compromís tenemos asumido como uno de los pilares fundamentales de nuestra acción de gobierno la protección de nuestro territorio, y en ese camino continuaremos.”, concluye el portavoz local del partido.

El PSOE señala a la Conselleria

Desde el PSOE de Sagunt se señala que "habría que recordar a Compromís que si la declaración de la montaña de Romeu como paraje natural no ha salido adelante ha sido, justamente, por las deficiencias en la documentación que presentó la Consellería que, justamente, estaba dirigida por su partido. Ello obligó al ayuntamiento a modificar la documentación y comenzar las tramitaciones de nuevo, retrasando el procedimiento. No obstante, nuestra voluntad es y será la protección de nuestro entorno natural. El departamento de Medio Ambiente ya está trabajando en la tramitación que esperamos que, esta vez sí, no encuentre ninguna traba", explicaban fuentes municipales.