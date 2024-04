Cerca de 40 "coches-protesta" ocupan la N-234 en Gilet

Los vecinos de la urbanización Balcón de la Peña de Gilet volvieron a salir a la calle este fin de semana para protestar por la aprobación del PAI en la zona con el que no están de acuerdo entre otras cosas, "por el alto coste que va a acarrear en los vecinos", además de "la ausencia de datos, falta de concreción y errores que se contemplan en el proyecto", a la que se suma la "nula participación de los vecinos en la propuesta, por lo que es un PAI forzoso", explicaban desde la Agrupación de interés urbanístico y varios de los vecinos que secundaron la manifestación.

Pese al informe municipal contrario a la celebración de esta protesta, por los "perjuicios que iba a acarrear en el tráfico rodado", al tratarse de una protesta en coche, cuyo recorrido " bloqueará la principal vía de entrada y salida al municipio", por lo que "no se puede garantizar el paso de vehículos de emergencia", rezaba en el documento que se envió hasta la Delegación del Gobierno, el acto se desarrolló con "bastante normalidad", gracias entre otros aspectos al dispositivo de cuerpos de seguridad del estado que había, entre los que destacaban todos los Policías locales de Gilet además de varios efectivos de la Guardia Civil que velaron por la seguridad de las personas y por el tráfico en ambas rotondas principales, la de la Paz, en la entrada al pueblo y la de Sant Esperit, que presentaba más afluencia dada la llegada de pascueros a la zona recreativa, aspecto que preocupaba al ayuntamiento.

Coche-prototesta / LEVANTE-EMV

Protesta

La comitiva de vehículos-protesta realizó durante una hora, de 12 a 13, un circuito cerrado que discurrió entre las dos intersecciones nombradas anteriormente. En los coches, se podían leer mensajes como "siempre hemos querido urbanizar", "no al PAI que quita los derechos a los vecinos", "no al PAI forzado que quiere expropiar a los jubilados", "histórica inacción del Ayuntamiento de Gilet en el Balcón de la Peña", entre algunos otros.

Los convocantes hacían una valoración positiva del acto, ya que "ha tenido mucha visibilidad, que era lo que pretendía. No solo se ha enterado la gente del pueblo, sino, visitantes que venían a Gilet", declaraba Fernando Martí, presidente de la asociación de interés urbanístico.

Este es el tercer acto de protesta que se realiza en Gilet por este tema, "pero no será el último, ya que nuestro objetivo es evitar que el PAI avance en las condiciones actuales, pero no nos negamos a que se urbanice", concretaba. Por ahora, no hay fechas de una nueva manifestación.