"Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho por nuestras fallas"

El presidente de Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Ramón Jarque y toda su ejecutiva, excepto el secretario general, Alberto Gómez, dimitieron ayer de sus responsabilidades para oficializar el cierre del ejercicio fallero, como exige el reglamento, después de dos años de mandato. Dos años prorrogables a otros dos, aunque con la obligación de volver a presentar la candidatura y someter esta a la votación del colectivo fallero, como pasará en unos días con la de Hugo Morte y la de Aitor Muñoz. "El nacimiento de mi hija ha sido clave, además de mi boda. Mi familia me necesita y yo a ellos y esa es mi prioridad. En otras circunstancias, no tengo duda que me hubiera vuelto a presentar", adelantaba a Levante-EMV.

Jarque pone un punto y seguido a su presidencia, dejando una puerta abierta a la posibilidad de volver a intentarlo, aunque por ahora, sin fechas.

Se marcha dice, "muy orgulloso de lo que hemos hecho, de lo que hemos trabajado por nuestras fallas. Creo que hemos gestionado bien, con nuestros aciertos y nuestros errores, eso nos hace humanos", afirmaba. Una valoración "completamente positiva" de estos dos años, fruto de la entrega incondicional de mi equipo y de su buen hacer. Les estoy enormemente agradecido, porque sin ellos, no hubiéramos podido hacer nada, estoy muy satisfecho".

El ya expresidente recuerda que "no ha sido nada fácil. Hemos tenido que gestionar con un incremento de cerca de 800 falleros y falleras más, lo que ha complicado bastante la gestión y aun así, el balance económico ha sido bueno".

Precisamente, este martes, en la pertinente mesa de presidentes tuvo lugar la aprobación de cuentas que fueron ratificadas por unanimidad de la mesa, tras una auditoría, que contó con el visto bueno de todos los presentes. Unos presupuestos que se cierran con superávit. Jarque cogía la presidencia con 47.034 euros y la deja en 48.989 euros.

Presentación de candidaturas

La reunión abordó además otros puntos, como fue el calendario fallero que queda hasta la entrada de una nueva directiva. La siguiente fecha destacada es el próximo 30 de abril, día en el que se llevará a cabo la presentación de las dos únicas candidaturas que optan para presidir y gestionar la FJFS, después de que se cerrara el plazo para concurrir en este proceso, este martes 23 de abril. El acto será a las 20 horas, tendrá lugar en el museo fallero y estará abierto al público hasta completar el aforo. Tras el 30 vendrá la celebración de la Cruz de mayo, el 11 de mayo, a la que asistirá ya la nueva presidencia.

En cuanto al "traspaso de poderes", Jarque hizo mucho hincapié en la mesa de presidentes que "los que entren encontrarán una mano tendida desde ya. Tendrán, por nuestra parte, todas las facilidades que necesiten y la ayuda que reclamen", terminaba, deseando suerte a las dos candidaturas.

Por último, será el 7 de mayo cuando se proceda a la elección del nuevo presidente y su ejecutiva, en una votación que realizarán los presidentes, tras consulta previa en sus comisiones.