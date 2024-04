Controversia en Sagunt por la integración del Consell Agrari

El gobierno de Sagunt ha retomado el proceso para la "integración del Consell Agrari en el ayuntamiento como un área más". Una decisión que esperan poder tener contemplada en los presupuestos de 2025, tal y como ha adelantado a Levante-EMV la concejala de Agricultura y presidenta del Consell Local Agrari, Ana María Quesada, después de una reunión con el Consejo rector del mismo.

La propuesta de integración, que se ha venido a denominar como "disolución" por algunos partidos, fue rechazada por el pleno en 2021, con una división en el voto del tripartito, ya que Compromís, socio de gobierno de entonces, la rechazó, junto con IP y PP, mientras que PSOE, EU y Ciudadanos, la votaron a favor. Pese a esta coyuntura, el gobierno local actual sigue trabajando, esta vez en las actualizaciones de los informes técnicos para poder llevarlo a una próxima sesión ordinaria, adelantaba Quesada.

Frente a esta postura, Compromís ya ha anunciado su rechazo. La formación valencianista manifiesta su "oposición a la idea del equipo de gobierno de eliminar este órgano", alertaban en un comunicado. En palabras de Pepe Gil, representante de Compromís en el Consell Rector, "el PSOE está empeñado en que este órgano deje de ser la figura autónoma que es, sencillamente porque no quiere que el sector participe de una manera activa con voz y voto en las decisiones que se puedan tomar en el seno del mismo Consejo rector. Consideramos que es una decisión arbitraria porque no está basada en ningún tipo de norma ni dificultad económica. Pensamos que lo hacen con el objetivo de no dar participación al sector agrario de Sagunt.“ Para la agrupación naranja, el objetivo de esta medida es "restar poder de decisión a las entidades que trabajan directamente el campo de Sagunt".

El sector agrario

Según Compromís, “parece que el sector agrario tampoco ve con buenos ojos esta disolución", una aseveración que contrasta con las palabras del presidente de Ascosa-AVA, Francisco Campillo, que en declaraciones a Levante-EMV mostraba su conformidad con el trámite "siempre que se cumplan las premisas que hemos trasladado a la concejala, entre ellas, el mantenimiento de la Guardería Rural, que para nosotros es intocable, así como el órgano de representación del sector con voz y voto".

A este respecto, Quesada asegura que no solo mantendrán a la Guardia Rural, sino que "la vamos a mejorar, dotándola de más medios y de mayor formación". En cuanto al Consejo rector, se integra en un consejo asesor, con todos sus miembros. "Para nosotros es vital escuchar la voz de los agricultores, sus inquietudes y necesidades para poder realizar una buena gestión y ese será el foro donde van a poder hacerlo, en el Consejo asesor".

Quesada explicaba que este paso es "necesario para ser más eficientes y mejorar el funcionamiento del Consell Local Agrari. Tal y como se está funcionando ahora, el Consell Agrari no cumplen con los requisitos legales". La concejala hablaba de otras ventajas como "más transparencia en las decisiones que se tomen y un mayor acceso a la información. Hasta ahora, las decisiones pasaban del Consejo rector a la junta de gobierno y de ahí se llevaban a pleno. Ahora, con la integración, ante de llevar el tema a la sesión plenaria pasará por una comisión informativa".

La agrupación valencianista discrepa e insiste en que "no hay motivos legales ni económicos para deshacerse del Consell Local Agrari, pero la mayoría del PSOE con el seguidismo de EU, quieren deshacerlo porque hay participación efectiva y tanto los grupos de la oposición como el sector agrario tienen capacidad de decisión", insistía Pepe Gil quien matiza que "lejos de deshacerse del Consell Local Agrari, habría que reforzarlo. Consideramos que las funciones de este órgano se desarrollan mejor como está ahora, porque es una estructura que cumple todas las normativas que tienen que cumplir todas las administraciones, pero es más ágil y menos encorsetada que otras administraciones, y sobre todo porque los representantes del sector tienen voz y voto", termina Gil.

