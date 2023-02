Los toros, desgraciadamente, ya no son el espectáculo del pueblo. Y no lo son solamente por los cambios sociales que se han devenido sibilinamente en el nuevo siglo ni el rechazo generalizado por parte de los políticos, que tampoco ayuda nada. Los toros ya no pertenecen al pueblo porque, directamente, el pueblo no puede ir a una corrida de toros. No puede gastarse sus ahorros en asistir a un festejo taurino que les garantice la emoción. Pero, no nos olvidemos, esa incertidumbre de una tarde de toros es una de las mayores grandezas de este acontecimiento único.

