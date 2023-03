Las elecciones se ganan en el centro. Cada partido tiene su trinchera -sin ella no hay partido-, pero al final gana quien empatiza más con los electores moderados que no tienen trinchera. Cierto, la globalización ha aumentado las excepciones. Así, Trump y Boris Johnson ganaron seduciendo con ultranacionalismo a electores obreros en regiones en las que el empleo había caído por la deslocalización.

Desde hace años España está dividida en dos bloques. En el 2019 ganó el PSOE -dos veces- porque atrajo al electorado centrista en el que Pablo Casado, con un discurso ‘derechón’, gustó menos. Pero ahora, según tres encuestas publicadas este lunes -la de El Períodico, la de El País y la de El Mundo- el PP ganaría las elecciones. Por tres puntos: 29,8% a 26,9% en la de El Periódico, por algo menos en la de El País y por más de seis en la de El Mundo. Pero las tres coinciden en una cosa: el PSOE pierde electores de centro que se pasan al PP. Son unos 500.000 electores que cambian de papeleta.

¿Por qué? Uno, Feijóo no despierta pasiones, pero tiene menos aristas que Casado. Es nuevo, menos Aznar y más gallego. Dos, Sánchez tiene el desgaste de años muy complicados por la pandemia y la crisis de la guerra de Ucrania. Tres, compartir gobierno con Podemos, quelanza siempre mensajes radicales y no sintoniza con Europa, le aleja del electorado tranquilo. Incluso más que aliados externos (Bildu) que, digan lo que digan, no ridiculizan al presidente desde la misma mesa del Consejo de Ministros. Cuatro, la gran mayoría de los electores centristas de Cs se van al PP y muy pocos al PSOE. Quinto, sí, las encuestas dicen que Feijóo no podría gobernar sin Vox, pero eso es un futurible y la dependencia de Sánchez de Podemos, una realidad diaria. Lo de Vox debe pesar menos para ese entre 6% y 12% de ciudadanos que votaron a Sánchez en el 19 y que ahora se inclinan por Feijóo.

Las elecciones en España se ganan, sí, con la trinchera… pero también con el centro. ¿Sánchez lo ha olvidado?