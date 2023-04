Cada momento tiene su tiempo y, sin duda alguna, el momento actual se mide a golpe de TikTok, a golpe de swipe (el movimiento que hacemos con el dedo al deslizarlo en la pantalla del móvil). Una forma de medir inmediata y precisa que apenas dura unas milésimas de segundo. El tiempo justo y necesario para que nuestra retina asimile un contenido y pida otro más.

Este consumo voraz, aleatorio y vertiginoso de contenido y de información busca nuevas formas de comunicación y de entretenimiento. Lo que hoy es noticia, mañana ya no lo es. Y aunque en los tiempos que corren es fundamental la innovación y la adaptación, hay que recordar que los «tiempos» de la gestión pública son otros.

Y es que la gestión de lo público, de lo que es de todos/as y para todos/as, ni puede ni debe estar sujeta al «reloj» de las redes sociales. El «Tic Toc» del servicio público consiste en hacerlo de una manera justa y eficiente.

Por eso, los gestores públicos no debemos caer en esta tendencia acelerada. No debemos improvisar, sino planificar. Debemos analizar y no dejarnos llevar. Y todo ello sin olvidar cómo son los tiempos y los plazos de la administración pública.

El año pasado, Tiktok tuvo más visitas que Google y más tiempo de permanencia que YouTube. Pero la creación y gestión del estado de bienestar, de una ciudad, ni se encuentra en un buscador ni requiere de la inmediatez de la red social porque la permanencia de la ciudadanía en las infraestructuras, medidas y servicios públicos que creamos dura infinitamente más que un swipe.

Lo que sí que tenemos que intentar hacer los gestores públicos con todo este algoritmo es adaptarnos para comunicar e informar de todo aquello que es de interés público y general con la rapidez, precisión e inmediatez que nos demanda la sociedad actual y hacer un TikTok para explicar y dar a conocer nuestro Tic Toc, como hacemos en Paterna.