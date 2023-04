Les decisions que es prenen a l’hora d’elaborar un pressupost municipal o de pensar una ciutat en clau de futur, tenen a veure amb una qüestió exclusivament política. Des del Govern d’Ontinyent sempre hem tingut present quines són les nostres prioritats, i una d’elles ha estat la cura pel medi ambient i el transport universal i sostenible.

La decisió d’implantar un servei de préstec de bicicletes elèctriques —sent la primera ciutat de la C. Valenciana en fer-ho— o fer gratuït el servei de bus urbà en 2020, no és una casualitat: és una manera de fer política. Poden ser decisions arriscades, que ho són, però en política cal actuar amb determinació, convicció i fermesa. Vam creure que un transport municipal i gratuït a Ontinyent era possible, i així ho vam fer. Amb un increment de l’ús del bus urbà d’un 304% i del seu cost econòmic d’un 20%, aquest projecte es consolidà ràpidament entre la ciutadania i en el pressupost municipal.

Perquè més enllà d’evitar l’emissió de més de 10 tones de CO2, a Ontinyent hem democratitzat el transport urbà; hem fet possible que tota la ciutadania puga desplaçar-se de manera gratuïta. La mesura ha beneficiat especialment les dones i els joves, que amb una mesura política veuen resolt un problema quotidià. Està clar que amb el cost que suposa la implantació i manteniment del servei de bicicletes elèctriques o de municipalitzar l’autobús urbà, s’hagueren pogut enllestir projectes més cridaners; però les decisions polítiques s’han de prendre mirant l’interés ciutadà.

Algú va dir una vegada que la ideologia i els discursos benintencionats han d’anar al pressupost. I és que de res serveixen els grans discursos si no destinem els recursos per a fer-ho possible. Tres anys després Generalitat i el Govern espanyol també apostem pel transport gratuït. Amb cada decisió política, amb cada pas, avancem cap a la ciutat i el model de societat que totes i totes desitgem. I és que, afortunadament, tot és política.