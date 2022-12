Cuatro de seis equipos de la Ribera avanzan en la Copa Mediterrània

Alberic, Càrcer B, Algemesí y Sollana ya esperan rival para la segunda ronda de la Copa Comunitat Mediterrànea «La Nostra Copa». Cuatro de los seis equipos ribereños consiguieron el primer triunfo en esa nueva copa femenina y certificaron su presencia en la siguiente ronda. La mayor goleada la consiguió el Càrcer B en el duelo de filiales que le enfrentó al segundo equipo del Ciutat de Xàtiva al que vapuleó por 0-9, con nueve goleadoras distintas. El conjunto de Ángel Cabello fue muy superior y dejó el partido visto para sentencia en el primer periodo con seis tantos anotados por María Merenciano, Águeda Piqueras, Tanya Borrás, Alejandra Antelo, más otros tantos en propia puerta del rival. En el segundo tiempo el flujo de goles disminuyó y, aun así, hubo tres más firmados por Aroa Benavent, Eva Bou y Amaya Moreno que cerraron el abultado marcador.

El Alberic fue el único club de Segunda que pasó de ronda y lo hizo eliminando de su camino al primer equipo del Ciutat de Xàtiva, que milita en una categoría superior. Las jugadoras de Kike Vello se impusieron por 5-3 en un partido de gran ritmo e intercambio continuo de golpes. Ángela Sáez, en el minuto 18, sorprendió al equipo setabense que, nada más lejos de la realidad, le dio la vuelta al marcador en solo diez minutos, sin embargo, Andrea Micó se encargó de establecer de nuevo las tablas justo antes del intermedio. El inicio del segundo acto también fue movido. En el 49’ las setabenses lograron el 2-3 e ipso facto Yaiza Bastida reaccionó con el tercer tanto de las ribereñas que continuaron volcándose en ataque hasta lograr dos goles más –uno de Miriam Girona y otro de Bastida- que fueron suficiente para conseguir el triunfo.

El Sollana consiguió su primer triunfo de la temporada –en liga todavía no lo ha logrado- en su visita a Benifaió. Un gol de Carla Miravalls con un remate al palo largo mediada la primera parte bastó para que las blanquiazules saborearan las mieles del triunfo. Las locales merodearon el área rival, sobre todo en el segundo tiempo, y gozaron de una buena ocasión con un remate de María Gallart que no se transformó en gol. El Algemesí batalló frente al Castellonense que finalmente se apuntó el derbi por 1-5, aunque el resultado no vale para nada ya que la federación le ha dado la victoria por 3-0 al Algemesí ya que Iris Mauro no tuvo que ser alineada al haber visto la roja directa en el minuto 82 del partido de liga disputado frente al E1-Valencia el domingo pasado.