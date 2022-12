La Ribera despide el otoño con temperaturas hasta 2,9 º más altas de lo normal

Unas navidades con temperaturas primaverales en las horas centrales del día han dado continuidad al otoño climático más cálido desde que existen registros en la Comunitat Valenciana, que deja en la Ribera temperaturas hasta 2,9 º C más altas de lo normal y un nivel de precipitaciones muy desigual, con superávits de lluvia que alcanzan el 42 % en Alzira con los 381 l/m² acumulados entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, y al mismo tiempo déficits que en el caso de Turís llegan al 51 %, con apenas 99,4 l/m² cuando el promedio de período 1981-2010 es de 201 l/m², o del 47 % en Alginet, donde apenas se recogieron 134,9 litros cuando en base al promedio histórico el registro normal se sitúa por encima de los 252.

Otoño extremadamente cálido

El resumen climático realizado por Aemet confirma lo que ya apuntaban los avances mensuales sobre unas temperaturas anormalmente elevadas y define el otoño climático como extremadamente cálido y seco en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con una temperatura media 2,3 º C por encima de lo normal y una precipitación acumulada de 156,8 l/m² que se traduce en un déficit del 16 %.

En el caso de la Ribera, las anomalías térmicas de la mayoría de observatorios que aparecen en el análisis de Aemet se sitúan por encima de esa media. Carcaixent marca la más alta, ya que los 16,8 º registrados representan 2,9 º más de lo que sería normal, mientras que el observatorio de Montserrat arroja una anomalía de + 2,5 º C ya que la temperatura media del otoño climático fue de 16,7 º C cuando la que el promedio histórico determina como propia de esta época es de 14,2. La anomalía de + 2,3 º C que ofrece el observatorio de Polinyà con 16,4 º C se sitúa justo al nivel del registro autonómico, mientra que en la estación meteorológica de Sueca, que marca la media más alta con 18 º C, la anomalía es de 2,2º C.

Por lo que respecta a los registros de lluvia, el episodio más destacado se produjo en la madrugada del 6 de octubre cuando se registraron precipitaciones de intensidad torrencial muy focalizadas entre Algemesí, Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga y Alberic, que provocaron pequeñas inundaciones. En Alzira se acumularon en ese episodio 170. 8 l/m², 174,6 en Carcaixent, 144,2 en la Pobla, 142,6 en la Casellera y 110,4 l/m² en Algemesí.

El mapa pluviométrico del otoño refleja un desigual reparto de lluvias, más concentradas en el litoral y las comarcas próximas en el ámbito de la Comunitat Valenciana. En el caso de la Ribera destaca el superávit del 42 % en Alzira o el déficit del 51 % en Turís como casos extremos, mientras Sueca o la Pobla presentan registros muy ajustados a lo que se esperaba con un déficit de apenas el 1 %. En Rafelguaraf llovió menos de lo habitual y los 199,3 acumulados en otoño representan un déficit del 28 %, en Sumacàrcer llovió un 35 % menos d elo normal y un 47 en Alginet.