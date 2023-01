Sueca, Cullera, el Perelló y el Mareny piden que l’Albufera deje de atenazar su territorio

La presentación del borrador del nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales de l’Albufera, (PORN) ha despertado malestar entre los ayuntamientos de Sueca, Cullera, El Perelló y el Mareny de Barraquetes, ya que la dirección general de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat mantiene la negativa a permitir nuevas edificaciones fuera del suelo urbano. Los alcaldes se reunirán en breve con asesores jurídicos para presentar alegaciones contra la nueva normativa que impulsa la Conselleria de Medio Ambiente e incluso no descartan impugnar la propia ley.

Jordi Sanjaime, alcalde socialista de la entidad local menor del Mareny de Barraquetes, lamentó ayer que el borrador del PORN repita la desconsideración que se arrastra desde 1995, cuando se elaboró el plan de gestión del parque natural de la Albufera «sin respetarse las alegaciones» presentadas por el Ayuntamiento de Sueca, que incluían las demandas de las dos entidades locales menores. «Con ese articulado, si por cualquier circunstancia hubiera problemas con el colegio del Mareny, el ayuntamiento no tendría siquiera capacidad de arreglarlo», describe Sanjaime, que también censura que la ley les condene «sin crecimiento vegetativo».

Por su parte, el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez (PSPV), confirmó ayer que el ayuntamiento «está estudiando minuciosamente» el borrador del PORN para presentar las alegaciones que se consideren beneficiosas para el término municipal de Sueca, incluyendo sus entidades locales menores y buscar «soluciones que permitan, además de potenciar la economía local basada en el turismo, disfrutar de las playas en toda su plenitud».

Vázquez también avanzó que Cullera hará igualmente todo lo posible para que «esas medidas correctoras se pongan en marcha lo antes posible». Además, concretó que esta semana va a reunirse los alcaldes de Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes «para trazar los puntos definitivos de todo lo que afecta, no sólo al litoral, sino al PORN y al PRUG (Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de la Albufera)».

Margen de maniobra

Los alcaldes de Sueca, el Perelló y el Mareny, se desplazaron conjuntamente a la conselleria para pedir expresamente que el nuevo PORN «permitiera un crecimiento vegetativo a fin de poder construir colegios sin tener que derruir otras instalaciones».

Por su parte, el alcalde de El Perelló, Juan Botella, del PP, ha asegurado que la protección del medio ambiente «no puede ponerse por delante de la lógica; una cosa es evitar el urbanismo sin límite y otra privar a los vecinos de que las infraestructuras que requieren los servicios públicos».

En cuanto a la limitaciones a la agricultura, Botella sostiene que, si no se permiten más terrenos de regadío «debe ser porque verdaderamente no hay agua para regarlos, si no, entramos de nuevo en un proteccionismo que pone el medio ambiente por delante de las personas a toda costa y en cualquier circunstancia, y eso tampoco es lógico». Es más, defiende que históricamente el primer defensor del medio ambiente ha sido el agricultor: «Es su modo de vida, no va a atentar contra él».