Carcaixent registró 3,6 grados más de la temperatura habitual en diciembre

El mes de diciembre más cálido en la Comunitat Valenciana desde que existen registros dejó en la Ribera temperaturas hasta 3,6 º C más altas de lo normal, según el avance climatológico publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los 14,6 º C que ofrece el observatorio de Carcaixent como media del mes cuando el promedio del período 1981-2010 establece como registro de referencia 11 º C convierten esta anomalía térmica (+ 3,6 º) en una de las más acusadas de toda la Comunitat Valenciana. Solo los observatorios de Morella y Castellfort, en la provincia de Castelló, presentan desfases más acusados con una anomalía de + 3,8 º C.

Las altas temperaturas de diciembre dan continuidad a un otoño climático extremadamente cálido que, como ya informó Levante-EMV, también dejó en Carcaixent la mayor anomalía térmica en la comarca de la Ribera con 2,9 º C más de lo normal. El otoño climático abarca los meses de septiembre, octubre y noviembre La Ribera despide el otoño con temperaturas hasta 2,9 º más altas de lo normal La delegación territorial de Aemet califica el mes de diciembre como extremadamente cálido y pluviométricamente normal, con una temperatura media 2,9 º C superior a la de la climatología de referencia en el conjunto de a Comunitat Valenciana y con un volumen de lluvias un 21 % inferior al del promedio histórico. Anomalías térmicas por encima de la media en la Ribera En el caso de la Ribera, son varios los observatorios que registran anomalías térmicas por encima de esa media ya que, además del de Carcaixent, los 13,5 º C de Turís superan en 3,3 º C la temperatura que se consideraría normal, mientras que otros como el de Polinyà de Xúquer se sitúan muy cerca de la media autonómica con 2,8 º C más de lo que se esperaba. El avance de Aemet destaca que los valores más elevados se registraron los días de Nochebuena y Navidad, cuando en Carcaixent se alcanzaron hasta 25,3 º C, uno de los registros más altos del mes por detrás de los 26,5 º C de Xàtiva y los 25,9 º C de Pego. La sección de Climatología destaca que la anomalía de temperatura fue en diciembre muy homogénea tanto en el litoral como en el interior, con registros de entre 2 y 4 º C más altos de lo que marca el promedio climático normal, mientras que los datos de lluvia acumulada muestran un mapa mucho más heterogéneo que, en el caso de la Ribera, oscila entre un déficit del 75 % en Turís, donde apenas se registraron 14,6 l/m2 cuando lo normal hubiera sido algo más de 57, y el superávit del 26 % en el observatorio de la Casella (Alzira), que computó en diciembre 112,7 l/m2 frente a los 89,3 que marca el promedio histórico. Este valle alzireño marcó en 2022 uno de los mayores acumulados de lluvia de toda la C. Valenciana con 1.720 l/m2 recogidos en la estación de Avamet, un registro solo superado por dos observatorios de Barx y uno de Villalonga. Esta cifra representa la marca más alta en la historia, todavía corta, de este observatorio. Se da la circunstancia de que la mayor parte de las precipitaciones de diciembre corresponden al temporal del día 1, que dejó algo más de 96 litros en la Casella y 77,7 l/m2 en Polinyà de Xúquer. Este observatorio cerró el mes con una superávit de lluvia del 16 %. Otras anomalías significativas son las registradas en Montserrat, con un déficit de lluvia del 70 %; en Sumacàrcer, donde los 37,8 litros recogidos representan una anomalía del -40 % o la Pobla Llarga, con un déficit del 38 %. Por contra, mientras el observatorio de la Casella presenta un superávit, Aemet constata en el casco urbano de Alzira un déficit del 12%.