El Càrcer gana al filial del Villarreal con portera improvisada

El Càrcer consiguió esta jornada poner fin a algo que le ha perseguido durante toda esta campaña en la Liga Valenta: la nula fiabilidad como visitante que le ha impedido sumar victorias –con esta son tres- con más regularidad lejos del José Sirera. El conjunto de Ángel Cabello venció por 0-1 al Villarreal C y, por si fuese poco, lo hizo sin cambios –solo viajaron once jugadoras- y Maite Morte de portera de forma circunstancial. Al equipo de la Vall le está costando completar convocatorias en sus dos equipos, además, la única portera del club, Berta Navarro, se encuentra lesionada. Con todo, las ribereñas cuajaron una buena primera parte en la que taparon las líneas de pase del equipo ‘groguet’, tuvieron muchas llegadas –Gisela estampó un balón en el larguero- incluso consiguieron avanzarse con un gol de María Merenciano que no subió al marcador por fuera de juego. Pese al desgaste, el compromiso fue máximo y el segundo acto siguió la línea del primero. En el minuto 90 llegó el premio en forma de gol con un latigazo de Daniela Montoya que entregó los puntos al Càrcer para mantenerse en la sexta plaza.

En Primera, el Castellonense se apuntó por 4-0 el derbi frente al Càrcer B y sigue en lo alto de la tabla. El filial se presentó al partido con nueve jugadoras y aguantó los primeros veinte minutos intentando minimizar los ataques, a veces imprecisos, de las blanquinegras que rompieron la igualada con un balón al espacio de Judit Añó que Rocío Saúco no desaprovechó. El filial apenas se acercó al área rival con un córner y una falta sin complicaciones para la retaguardia local. Antes del descanso el encuentro quedó sentenciado, primero con un remate de Iris Mauro sola de marca a la salida de un córner y, posteriormente, con otra colada por banda de Saúco que sumó el tercero con algo de fortuna tras desviar el balón una zaguera. En el segundo tiempo, las revoluciones bajaron drásticamente. Meritxell Martínez convirtió el cuarto desde el punto de penalti y el filial se animó con disparos de media distancia de Perales y Aroa Benavent bien resueltos por Sandra Colomer. El Sollana sigue en caída libre. El Miramar insufló a las blanquiazules otra goleada (1-5) y la salvación sigue a ocho puntos de distancia. El filial del Valencia acaba con el buen rendimiento como local del Càrcer femenino En Segunda, el Alberic se llevó por la mínima el duelo comarcal ante el Benifaió que disputó todo el partido con diez jugadoras. Un disparo por alto de Ángela Sáez y un remate desviado de Alba Ruiz fue lo más destacado de un primer periodo en el que el equipo ‘rallaet’ no inquietó. Tras el paso por vestuarios, el partido se animó. Yaiza Bastida, a la hora de partido, ganó la partida a las centrales y con una maniobra de calidad se deshizo de la portera para anotar el único tanto del partido. En el tramo final, Miriam Girona falló un penalti que pudo ser la sentencia y Arantxa García en el 85’ rozó el empate con un envío al larguero. El Algemesí no sumó frente al Picassent. Dos grandes goles rivales privaron a las rojillas de poder puntuar. Inés Valles, de falta, hizo el tanto de las ribereñas.