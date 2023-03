La labor sociocultural que, des de 1968, realitza la Societat Musical d’Alzira és innegable. Aquesta tasca continuada i de qualitat ha posat a Alzira en el mapa en multitud d'ocasions. A més, de la seua escola d'educands no sols han eixit professionals de reconegut prestigi, sinó que també ha acostat i format musicalment a centenars de joves d'Alzira i d'altres localitats de La Ribera del Xúquer. També és evident que l'immoble en el qual vénen desenvolupant la seua activitat i en el qual atenen més de 450 alumnes, disposa d'uns espais manifestament escassos, tant en número com en superfície. Això els encotilla en gran manera i els obliga a fer jocs malabars per a poder atendre la gran demanda de formació musical, tant per a joves com per a adults, que sol·liciten els ciutadans.

Unides Podem Alzira considera que ha arribat el moment de plantejar-se la creació d'una Escola Municipal de Música i dotar-la amb unes instal·lacions docents municipals concordes amb aqueixa demanda formativa. Per això, ha estudiat la possibilitat de portar endavant aquesta iniciativa compassant les inversions necessàries amb la posada en valor de l'actual patrimoni immobiliari municipal. La proposta d’Unides Podem Alzira consisteix a rehabilitar l'edifici de l'antiga Cooperativa de mobles Sant Bernardo, amb entrada des dels carrers Bernat d'Entença i Graner, per a destinar-lo a Escola Municipal de Música. Es tracta d'un edifici que porta diverses dècades buit de contingut (més enllà de servir com a traster de l'Ajuntament). A més, també es proposa habilitar l'edifici municipal situat a la Plaça de la Morera 3 com a Sala Polivalent, amb un aforament pròxim a les 250 persones, que permetria desenvolupar activitats culturals (escèniques, musicals, socials, ...) i que constituiria una extensió, funcionalment autònoma, de l'Escola Municipal de Música. Una vegada rehabilitats tots dos espais, l'Ajuntament, com a propietari de tots dos immobles, cediria a la Societat Musical d'Alzira l'ús de les instal·lacions de l'Escola Municipal de Música a canvi de la participació de la Societat Musical en els esdeveniments socioculturals programats pel Consistori. Així mateix, l'Ajuntament facilitaria l'ús de la Sala Polivalent que s’habilitaria a la Plaça de la Morera 3, a escassos 50 metres de l'Escola Municipal de Música. En aquest cas l'ús seria compartit amb altres entitats culturals locals de l'àmbit de la música i de les arts escèniques. Tal com ocorre en aquests moments amb el Gran Teatre. Tots dos edificis es troben en zona de vianants, amb un trànsit molt apaivagat, prou prop de carrers amb accés rodat i aparcament, i envoltats d'espais públics oberts que servirien com a zones d'accés fluid. Tot això facilitaria l'accessibilitat a l'Escola, la seguretat dels escolars que es formen en ella, i el gaudi dels assistents als actes que es realitzen a la Sala Polivalent. Aquesta proposta, ampliaria les instal·lacions municipals destinades a les activitats formatives i culturals, descongestionant el Gran Teatre. També contribuiria a revitalitzar La Vila d'Alzira, propiciant la seua reactivació com a nucli cultural de la nostra ciutat i afegint a la zona dinamisme comercial i atractiu turístic. Al cap i a la fi, a la Vila estan els edificis històrics més significatius de la nostra població, i és evident que un Bé d'Interès Cultural com aquest es mereix alguna cosa més que no pas albergar magatzems, dipòsits de vehicles, o immobles en situació ruïnosa. També és evident que la Societat Musical d’Alzira mereix disposar d'uns espais adequats per a poder oferir dignament als alzirenys la formació musical que demanden; i l'oferta cultural que anhelen.