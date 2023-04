L’Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra el dissabte 22 d'abril a Alzira la jornada «La terminologia de la pilota. Nous reptes terminològics: estrangerismes i noves modalitats» amb l’objectiu de reflexionar i debatre sobre els estudis fets al voltant del llenguatge de l’esport autòcton. La trobada, que tindrà lloc en el Museu Municipal, oferix una proposta de revisió de la situació de la llengua i la pilota des de tres punts de vista molt concrets: estudis realitzats sobre la llengua i la pilota, la llengua en les xarxes de comunicació i la presència de la dona en este esport.

L’Acadèmia va publicar l’any 2010 el Vocabulari del joc de pilota, però com reconeix la presidenta de la Secció de Terminologia de la institució, Rosa Agost, el món de la pilota ha canviat moltíssim: «la dona s’hi ha incorporat, hi han entrat noves modalitats, i amb tot això, lèxic nou, fins i tot estrangerismes. Per tant, el material lingüístic s’ha d’actualitzar i la jornada ens servirà per a analitzar els canvis que s’han d’introduir en el corpus lingüístic de la pilota».

En este sentit, Sebastià Giner, coordinador de la Càtedra de Pilota Valenciana de la Universitat de València, valora que el valencià continue sent la llengua majoritària en el món de la pilota. «Hem de treballar perquè continue sent-ho, ja que ens trobem en un moment lingüístic delicat: la nostra llengua està en un estadi de minorització preocupant», advertix Giner. «Serà un dia per a reivindicar l’aportació que ha fet el món de la pilota a la llengua», insistix el responsable de la Càtedra de Pilota Valenciana, entitat que col·labora en esta jornada juntament amb el Cefire de Plurilingüisme, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alzira. La capital de la Ribera Alta fou la seu del X Mundial de Pilota a Mà que es va disputar entre el 27 de març i l’1 d’abril d’enguany, motiu pel qual l’Acadèmia l’ha triada per a celebrar esta trobada.

Incorporació massiva de dones

La presidenta de l’Acadèmia, Verònica Cantó, juntament amb Rosa Agost, serà l’encarregada de presentar la jornada. Hi haurà la taula redona «La terminologia de la pilota», en la qual participaran Frederic Llopis Bausset, llicenciat en Filologia Catalana i docent de Secundària, Gabriel García Frasquet, doctor en Filologia Catalana i catedràtic de Secundària, i l’acadèmic Artur Ahuir. Després del descans, tindrà lloc la segona taula redona «La dona i el llenguatge de la pilota», moderada per Míriam Civera, de la Universitat de València i productora executiva d’À Punt. Hi participaran els professors de la Universitat de València, Helena Paricio i Víctor Agulló; Ana Belén Giner, jugadora del CPV Borbotó, i Joana Martínez Martí, jugadora del CPV Tavernes Blanques.

«Cal dir que la dona sempre ha estat present en la pilota, tant en l’àmbit esportiu com en l’aficionat. Ara bé, sempre s’ha intentat anul·lar esta presència, la qual cosa no és diferent de qualsevol altre àmbit de la societat valenciana. I és a partir dels darrers vint anys que hi ha hagut una aparició sense complexos per part de les dones en la pilota; se n’ha produït una incorporació massiva i han aparegut les competicions oficials per a la dona», explica Sebastià Giner. Pel que fa a esta qüestió, l’Acadèmia ha publicat en la col·lecció Gràfica de Publicacions de l’Acadèmia, el còmic Badana, quin dimoni de xiqueta!, que reflectix la incorporació de les dones al món de la pilota.

El coordinador de la Càtedra de Pilota Valenciana i els periodistes Joan Tur i Mari Carmen Montes seran els encarregats d’exposar els seus treballs en la taula redona «Noves modalitats, reptes terminològics i reptes de difusió». «Caldrà debatre sobre els models de retransmissions esportives de la pilota, la nova nomenclatura que prové de l’anglés i, sobretot, el model de difusió en les noves xarxes», apunta Giner. Abans de la cloenda, a càrrec de Sandra Montserrat, secretària de la Secció de Terminologia de l’AVL, i d’Immaculada Cerdà, secretària de l’AVL, Sebastià Giner i Helena Paricio compartiran conclusions i debat amb el públic, moderats per l’acadèmic Josep Martines.