Entre la reivindicación y la satisfacción por los logros alcanzados plantean el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en las Ribera. Ambos destacaron la importancia de alcanzar ya un 90 % de contratación indefinida entre los empleados dados de alta en la Seguridad Social, una de las principales conquistas de la reforma laboral. Sin embargo, también subrayaron la necesidad de subir salarios, bajar precios y repartir beneficios para garantizar el buen funcionamiento de una economía que «va muy bien en las grandes cifras, pero que no traslada esas buenas sensaciones a las familias, que han perdido poder adquisitivo».

Tanto UGT como CCOO hicieron hincapié en la evolución favorable del mercado de trabajo en la comarca tras la reforma laboral, «a pesar de los agoreros y los bulos», apostilló el líder de UGT en la Ribera, Raül Roselló. Uno de los datos que destacaron fue el número de cotizantes, que en el primer trimestre de este año alcanzó los 103.785, el mejor dato para este periodo en cuatro años. En la Ribera Alta, sin la influencia del problema del sector industrial de la automoción, «el número de cotizantes alcanza los 69-543, el número más elevado de cotizantes en los últimos 12 años». El indicador de empresas activas para este inicio de año también muestra el dato más elevado en cuatro años: 7.881. Asimismo, en dos años, la tasa de temporalidad entre los trabajadores de la comarca ha caído más de diez puntos porcentuales, lo que deja casi un 90 % de contratos indefinidos, según los últimos datos públicos. Además, sólo el año pasado se tramitaron 9.078 contratos fijos a tiempo completo, los mismos que en los cuatro años anteriores a la reforma. Asimismo, estimaron que alrededor de 13.000 trabajadores se han beneficiado directamente por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Los líderes sindicales de la Ribera reivindicaron, no obstante, tres líneas que consideran de vital importancia de cara a la manifestación con motivo del Día del Trabajador. «La patronal no quiere ver el problema salarial que nos afecta. Los sueldos han subido, de media, un 3,2 % este año cuando la inflación acabó el pasado en un 5,7 %. Tenemos trabajo de mayor calidad, sí, pero todavía debemos revindicar salarios mayores, precios más bajos y un reparto de los beneficios. Estamos atrapados en el carro de la compra ya que este incremento de precios no llega a los trabajadores», manifestó Andrés Bermejo, secretario general de CC OO en la Ribera.

El propio Bermejo advirtió que si la patronal no busca nuevos acuerdos sociales, «el otoño puede ser muy caliente». «Los bancos ganan cada vez más. Y las compañías energéticas. Y las grandes empresas. Pero los trabajadores no. Es una situación que no puede alargarse más», concluyó.

La salud mental y la prevención de riesgos son todavía las grandes olvidadas

Comisiones Obreras y UGT destacaron la importancia de la reforma laboral en el tejido productivo comarcal, aunque apuntaron a varias conquistas por alcanzar. La brecha de género es menor, pero todavía existe. Mientras que la salud mental y la prevención de riesgos representan «la gran asignatura pendiente». Sobre la situación de las mujeres, incidieron en que las políticas de empleo han dado su frutos, aunque, por ejemplo, la temporalidad sigue 2,47 puntos por encima de la tasa general. De igual modo, las sindicalistas Inmaculada Claverías y Silvia Valero aprovecharon la cercanía del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (28 de abril) para revindicar la salud mental y la prevención de riesgos laborales como las grandes olvidadas entre las empresas y reivindicaron un mayor esfuerzo por parte de la inspección de Trabajo. Sin datos concretos en la Ribera, se estima que 2.742 trabajadores tuvieron algún tipo de accidente el año pasado.