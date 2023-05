Once veces han acudido los vecinos de la Ribera a las urnas para escoger la composición de sus ayuntamientos. Once elecciones desde las primeras en 1979. Y en todas ellas ganó el mismo partido en l’Alcúdia, Alcàntera de Xúquer y Fortaleny. Son los tres bastiones inexpugnables que el PSPV tiene en la comarca. Ningún otro partido lo ha logrado. Ante la convocatoria del 28-M, el reto es mayúsculo para todos los partidos: ampliar el número de victorias no es sencillo, como tampoco lo parece acabar con una dinámica tan arraigada en los respectivos municipios.

Sobre un censo electoral por debajo de las nueve mil personas, los socialistas jamás han cosechado menos de 2.800 papeletas en l’Alcúdia. Lo que en la práctica representa que siempre han obtenido, como mínimo, un tercio de la población llamada a votar. Sin embargo, el porcentaje de apoyos es mayor al quitar de la ecuación el absentismo y los votos inválidos. Su peor resultado fue en 1979, con 2.858. Sin embargo, fueron suficientes para que Celio Crespo fuera elegido primer alcalde tras la dictadura. Curiosamente, los socialistas han ganado elecciones en años en los que el PP fue la fuerza más votada en l’Alcúdia a nivel nacional. Pasó en 2011, por ejemplo. A Crespo le siguieron en el cargo de alcalde Paco Signes, Robert Martínez y Andreu Salom. Este último aspira de nuevo a repetir como líder del ejecutivo de l’Alcúdia. En los últimos comicios, Salom y su equipo lograron once de los diecisiete concejales. El PP se hizo con cuatro y Compromís, con los dos restantes. Además, entre 2015 y 2019, el PSPV ganó casi un millar de votos, un crecimiento que confía prolongar para alargar el dominio socialista. Aunque no será sencillo. Toni Montes (Compromís) y Juan Manuel Arnandis (PP), por su parte, se aferran a la posibilidad de romper un ciclo de más de cuarenta años. Por detrás de la UCD sólo en dos ocasiones El 86 % de los votos cosechó Julio García para el PSPV en Alcàntera en 2019. Los socialistas se hicieron con los nueve escaños del consistorio. Un resultado al alcance de muy pocos candidatos y que se vio favorecido por la presentación de una lista de cuneros por parte del PP. Desde 1979, han dirigido el ayuntamiento José Montaner, Agustín García, Josep Sanchis, Toni Such, Teresa Perucho y el mencionado García, que no optará y Lorena Igual podría ser la séptima alcaldesa socialista de Alcàntera. Contando elecciones generales, locales y europeas, sólo han habido dos votaciones en las que el PSPV no ha sido la primera fuerza: las elecciones generales de 1977 y las 1979, en las que la Unión de Centro Democrático se impuso al PSOE. El tercer feudo inexpugnable para los socialistas en la comarca es Fortaleny. Juani Clos, con dos legislaturas, es la cuarta en una lista de alcaldías lideradas por el PSPV en la que también figuran, por orden cronológico, Josep Gimeno, Josep Castelló y Vicent Almudéver. En un municipio en el que el bipartidismo resiste, hay que remontarse al año 2011 para observar el resultado más ajustado: doce votos separaron al PP de lograr una victoria que habría sido histórica. Desde entonces, la distancia entre ambos partidos se ha ensanchado con cada proceso electoral municipal. Ahora, Toni Sellés opta a revalidar el liderazgo socialista para un pueblo acostumbrado a dar alegrías al PSOE.