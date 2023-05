Estem a les portes de tancar la dècima legislatura d’ajuntaments democràtics. Comparant-la amb l’anterior, en la qual també vaig estar al capdavant del govern municipal, vos assegure que han sigut quatre anys molt difícils i enrevessats. Coneixem ben bé els motius. En primer lloc, l’impacte de la crisi sanitària provocada per la pandèmia i, des de fa poc més d’un any, la crisi humanitària i econòmica derivada de la invasió d’Ucraïna. Les seues conseqüències ens han canviat la vida.

És evident que la covid-19 ha afectat no només la nostra salut, sinó que ha comportat un perjuí en l’economia de les famílies i de les empreses. Davant una situació imprevisible, haguérem de canviar els objectius del programa electoral, perquè la prioritat era no deixar a ningú arrere. Per això, en el seu moment, vam invertir 1.200.000 euros en ajudes a les empreses i en vals de compra, que han beneficiat les persones i els comerços d’Algemesí. També, des del departament de Benestar Social, no es van escatimar ajudes municipals per a les persones més vulnerables.

Algemesí és una ciutat amb personalitat pròpia. De vegades contradictòria, però sempre amb un cor que ens impulsa a ajuntar-nos per aconseguir les fites que ens marquem. Així doncs, l’actual Algemesí no es podria entendre sense l’aportació de moltes persones de diverses generacions.

A hores d’ara assistim a un relleu generacional en tots els àmbits de la societat algemesinenca. Hi ha un gran nombre de professionals jóvens que no han deixat de costat l’experiència, el treball i les aportacions passades i presents dels grans noms de la cultura, l’empresariat i l’economia local. Som un poble privilegiat que pot presumir d’una nòmina de professionals rellevants en els més diversos sectors.

Gràcies a aquesta força, hem aconseguit recentment uns reconeixements que ens omplin d’orgull. Tant el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació com la qualificació d’«avançat» del polígon industrial de Cotes ens permetran —juntament amb altres mesures— aconseguir una marca de qualitat: la denominació de «municipi industrial estratègic». Són exemples de com la unió ens permet guanyar el progrés.

En definitiva, tenim les persones, les idees i els recursos per a fer possible un pas de gegant, és a dir, per aconseguir un progrés extraordinari i a curt termini, en un futur immediat.

Si alguna cosa hem aprés de les adversitats, és a unir esforços i a renàixer amb energia per refermar-nos en tot allò que ens fa poble. El meu equip aporta experiència de gestió, credibilitat, seguretat i solvència per a garantir l’estabilitat emocional d’Algemesí. Algemesí, una ciutat per a totes i tots. Una ciutat diversa i inclusiva, on les festes —Festa de la Mare de Déu de la Salut, Setmana de Bous i Falles— són la seua ànima.

Per tant, vos assegure que el grup de treball que encapçale és l’únic que garanteix un Algemesí per a totes i tots. Fem i farem tots els possibles per aconseguir-ho.