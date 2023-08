El Xúquer también está más caliente que nunca en la Ribera

El agua del Xúquer está más caliente que nunca, según los datos que ha ido recopilando en los últimos diez años en el río, a su paso por Sumacàrcer, el presidente de la plataforma Xúquer Viu, Roger Pons, que a las 21 horas del miércoles registró una temperatura de 27,1 º C cuando, asegura, ninguna de las mediciones que ido tomando había superado antes los 25 º C. La estación meteorológica de Sumacàrcer marcó en esa tórrida jornada la máxima anual de 43,8 º C, tras un mes de julio especialmente cálido, aunque las causas parece que hay que buscarlas aguas arriba. También el agua del Mediterráneo está alcanzando temperaturas de récord y la boya del puerto de València marcó durante una ola de calor de julio valores próximos a los 28 º C.

Se da la circunstancia de que Xúquer Viu denunció hace un año que el agua del río bajaba especialmente fría, más que en cualquiera de sus afluentes, una alteración que consideraba artificial e incluso elevó una queja a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) al considerar que este cambio podría ser perjudicial para algunas especies. Aguas casi nueve grados más frías en 2022 Este fenómeno provocó que Roger Pons ampliara de forma experimental el seguimiento que ya venía realizando de la temperatura del agua del Xúquer, que entonces era en Sumacàrcer de 18,5 º C. El presidente de Xúquer Viu, que había realizado mediciones de forma más esporádica en años anteriores, amplió su trabajo de campo y comprobó que los 18,5 º C de Sumacàrcer se convertían en 20 º C en Alcàntera, aguas abajo, y la temperatura subía de forma progresiva hasta llegar a Cullera, donde el termómetro marcaba «la temperatura más alta» con 27 º C. Las mediciones realizadas este año en Sumacàrcer difieren de las del año pasado y, según detalla Pons, el 26 de junio la temperatura era de 21,6º C, el 9 de julio de 22,3 y el domingo 23 de julio alcanzó 23,5 º C. Fue la medición del miércoles 2 de agosto la que le llamó poderosamente la atención ya que, incide, «nunca antes se habían superado los 25 º C» y el termómetro marcaba en ese momento 27,1 º C. Fuentes de la CHJ explican que el agua que sale al Xúquer procede del embalse de Tous, donde las tomas de agua se realizan durante los últimos años desde el mismo punto, en la cota 78-80 msnm y, sin entrar en las mediciones que aporta Xúquer Viu, apuntan que si el agua está más caliente es consecuencia no solo de la subida generalizada de la temperatura ambiente, sino también a que el volumen de agua embalsada en Tous es menor que el del año anterior. «El nivel está por debajo del que teníamos el año pasado por estas fechas, por lo que la lámina de agua es menor.Por tanto, si existe mayor agua almacenada, el agua del fondo estará más fría, mientras que si el agua almacenad es menor, el agua del fondo ganará más temperatura debido a que la lámina de agua superior es menor», explican desde la Confederación Hidrográfica del Júcar. Roger Pons considera que este aumento de la temperatura del agua puede tener consecuencias como acelarar la reproducción de plantas invasoras o algas.