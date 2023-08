El 10 de agosto de 2023 quedará para la historia como uno de los días más cálidos que se recuerda en la Ribera con temperaturas inauditas. Hasta tres municipios han superado los 46 ºC según los registros de la empresa Inforatge, que posee estaciones meteorológicas a lo largo y ancho de la comarca.

Las previsiones ya advertían que la jornada sería extremadamente calurosa y así ha sido. Según dichos registros, Carcaixent ha marcado la temperatura máxima en la Ribera con 46,3 ºC. Lo que no implica que en otras poblaciones y en ubicaciones geográficas muy concretas no se hayan alcanzado valores similares o incluso superiores. La red de Inforatge también anotado temperaturas por encima de los cuarenta y seis grados en Alzira (46,2) y Almussafes (46,1).

Entre los puntos más cálidos de la comarca se han situado también: Guadassuar (45,7 °C), l'Alcúdia (45,6 °C), Senyera (45,6 °C), Benifaió (45,6 °C), Llombai (45,4 °C), Algemesí, (45,3 °C). Gran parte de las poblaciones, por no decir la inmensa mayoría, ha excedido la barrera de los cuarenta.

El meteorólogo de Inforatge Jovi Esteve ha explicado que estas temperaturas tienen una clara explicación: «Se han producido dos factores muy concretos. Por un lado, ha entrado una masa de aire cálido del norte de África. Por otro, viento de poniente que ha recalentado aún más dicha masa». Esteve se muestra cauto a la hora de hablar de récords absolutos, aunque no resta relevancia a los valores registrados: «Aemet posee registros históricos más amplios, aunque no de todos los pueblos. No podemos hablar con rotundidad, pero si no ha sido el día más cálido jamás registrado en nuestra comarca no andará muy lejos».

Asimismo, Esteve ve poco probable que vuelva a repetirse un día como el de hoy en lo que resta de verano o, incluso, en los próximos años. «Insisto, es excepcional que se produzcan ambos factores a la vez. No podemos descartar otra ola de calor este agosto, pero una vez superemos el día 15 habremos pasado la canícula, que es el periodo de más calor en la Tierra, y resultaría muy difícil que se repitieran valores como estos. Al menos eso dicta el sentido común, aunque en meteorología cada vez resulta más complicado saber lo que es normal», expone.