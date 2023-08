«Si el vertedero tiene que estar en Guadassuar, adelante, no hay debate»

Vicent Estruch llegó a la alcaldía de Guadassuar hace cuatro años, pero una moción de censura le arrebató el gobierno un mes después. Ahora, con mayoría absoluta, busca «reactivar» la localidad.

Vicent Estruch fue alcalde de Guadassuar hace cuatro años durante 39 días. ¿Cómo le afectó la moción de censura?

No me afectó mucho. La verdad es que no esperaba ni acceder al gobierno en aquel momento ni una moción de censura tan rápida. Se habló, incluso, de que no sería algo procedente ni razonable una vez se compuso el gobierno. Estuvimos esos cuarenta días e hicimos lo que pudimos. Sinceramente, pensamos que duraríamos más porque no tenía ningún sentido dejar que se nombre un alcalde para echarlo.

Y este año, se tuvo que recurrir a la justicia por un error en el recuento de papeletas. ¿Se planteó la posibilidad de perder la alcaldía?

Es algo que no me planteé. Estuvimos en contacto en todo momento con la junta electoral a través de los abogados del partido. Estábamos bastante convencidos de que era un error material y no tenía ningún sentido que se resolviera de otra forma. Es cierto que la gente siempre me venía con comentarios como «mira que es complicado, puede pasar cualquier cosa», pero yo les hacía entender que el recurso no era como un contencioso normal y tiene unos plazos distintos.

El último alcalde del PP se mantuvo al frente del ayuntamiento seis legislaturas, en dos etapas. ¿Aspira a prolongar tanto su trayectoria política?

En política debes vivir el día a día, y más viendo los episodios que hemos comentado. Nuestra labor es simplemente trabajar, ya que el pueblo nos ha otorgado un respaldo gratificante y muy grande, casi el 50 % de los votantes. Así que les tenemos que corresponder para que estén satisfechos de su elección e intentar cumplir nuestro objetivo principal, que no es otro que el de reactivar Guadassuar. Tenemos que estar en el lugar que nos corresponde y que la sociedad civil esté contente.

Los sucesivos informes geológicos sitúan a Guadassuar como un lugar apto para albergar el vertedero comarcal. ¿Será esta la legislatura de su construcción?

Sinceramente, espero que sí. Tengo claro que la basura tiene que trabajarse, concienciarnos de que es una realidad que tenemos que afrontar y no hay debate político que valga. Es cierto que los últimos informes sitúan su ubicación junto a la propia planta, a unos 300 metros, lo que nos permitiría un ahorro económico, pero también en contaminación. Si hay argumentos técnicos que nos dicen que tiene que estar aquí, pues adelante. Además, cerrar este debate nos permitirá centrarnos en trabajar para que la planta de Guadassuar continúe siendo un referente europeo, en reducir el rechazo, mejorar el reciclaje, ser más sostenibles, etc.

El circuito tendrá una segunda vida tras la compra por parte de Jorge Martínez ‘Aspar’. ¿Qué repercusión tendrá para la localidad?

Antes ya pensábamos que suponía un proyecto muy importante, pero ahora adquiere una nueva dimensión. Todo lo que sea enriquecer nuestro pueblo es bueno de por sí. A eso le añadimos el enfoque de una escuela internacional de pilotos dirigida por alguien como Jorge Martínez ‘Aspar’, cuya experiencia es increíble y cuenta con un círculo profesional reputado. Creo que nos puede dar un posicionamiento en el mapa, pero también atraerá vida al pueblo. Es un proyecto a nivel mundial que moverá a muchas personas, que pueden residir aquí, tener relaciones sociales aquí… Puede suponer un impulso enorme para la economía local.

¿Completará el proyecto que tenía previsto el anterior gobierno en el cine Patronato?

Hablar de proyectos después de cinco semanas en el gobierno municipal es complicado porque a día de hoy seguimos descubriendo el estado real del pueblo. Ahora nos preocupa más que las fiestas de este mes salgan bien. El Patronato es uno, pero hay otros muchos proyectos que están pendientes y que tenemos que ver cómo sacamos adelante con unos recursos tan limitados como los que tiene un ayuntamiento como este.

¿Tampoco puede avanzar qué le depara el futuro a la Gran Via?

Está claro que hay que actuar. Se han cortado los árboles, que provocaban daños en la calzada, el paseo y algunas viviendas y se han plantado otros sin tener muy claro qué tipo de reforma se iba a realizar. Se ha quitado el riesgo, pero algo más hay que hacer. Seguramente se tendría que haber previsto un siguiente paso. La realidad ahora mismo es que no hay recursos ni sabemos cuál es el mejor proyecto a desarrollar. Lo que está claro es que es una obra que es inviable con nuestros presupuestos y vamos a tener que trabajar para recibir ayudas.

Las Danses lograron la declaración como BIC en 2018. ¿Cómo se puede promocionar y proteger aún más la fiesta?

Estamos en contacto con los vecinos y las asociaciones locales, que saben que cuentan con nuestro apoyo. Debemos buscar la fórmula para seguir creciendo y aumentar su visibilidad. Las Danses tienen que recibir toda la proyección que esté en nuestra mano para garantizar lograr que más personas vengan a disfrutar de unos días muy animados y de unos vestidos y bailadores fantásticos.

En la época del ‘boom’ hubo un aluvión de PAI y todos cayeron en el olvido. ¿Cuál es la necesidad real de suelo de Guadassuar?

Lo cierto es que desde que estalló la crisis, esas promociones de vivienda desaparecieron y nos quedamos estancados. En estos momentos hay muy poca oferta de venta o alquiler en Guadassuar. El mercado es complicado, pero si no hay viviendas, todavía más. Queremos ver qué podemos hacer con alguna finca del Sareb y también tenemos que estudiar cómo planteamos ese crecimiento urbanístico. Lo que está claro es que Guadassuar está muy bien ubicada y eso tenemos que explotarlo. Estamos en el centro de la provincia, bien comunicados con la autovía a un minuto. También podemos dotarlo de más suelo industrial. Si queremos ser un pueblo con más vida, tenemos que dotarlo de recursos para que esa vida pueda existir.