La madre e hija valencianas que arrasan en TikTok e Instagram

Los más jóvenes dirían de ellas que son ‘influencers’, el término simplista con el que se acuña a aquellas personas capaces de aglutinar masas a través de internet. Ciertamente, Teresa Chinesta (natural de Algemesí) y Teresa Arnandis (de l’Alcúdia) congregan, a través de diversas plataformas digitales, un notable público que no para de crecer. Pero, por encima de todo, son madre e hija. Y, posiblemente, la familia más viral de la Ribera.

Sus seguidores en las distintas redes que utilizan las conocen, claro está, con otros nombres: @soytuprofedelengua y @ladyscience. Entre las dos, suman casi cuatro millones de seguidores en TikTok y más de un millón en Instagram. Ambas comparten la pasión por divulgar sus conocimientos con aquel dispuesto a destinar poco más de un minuto de su tiempo. La divulgación es su razón de ser. Aunque, eso sí, cada una abarca un ámbito. Chinesta, la madre, tiene como objetivo promover el correcto uso del castellano. Su hija, en cambio, convierte los conceptos científicos más complejos en píldoras digitales de fácil digestión.

Canalizar la sabiduría

A pesar de la rivalidad académica que existe entre una y otra rama del saber, algo sobre lo que bromean de forma recurrente, Arnandis abraza la comunión entre ambas: «Unos conocimientos y otros se necesitan. Soy científica, pero no podría dedicarme a investigar ni a divulgar si no tuviera un lenguaje con el que expresarme», sentencia. Además, la joven alcudiana ha publicado un libro y no descarta repetir la experiencia como escritora en el futuro.

Precisamente, fue la hija quien incitó a su madre a adentrarse en el mundo digital. «Pensaba que podía tener cierta repercusión, que había una oportunidad de crecimiento y que le podía ir muy bien», admite.

Madre e hija graban un vídeo juntas. / Levante-EMV

Sin embargo, como reconoce Chinesta, para ella era impensable, en un primer momento. No le gustaba la idea de mostrarse ante un público potencialmente masivo. Aunque acabó teniendo un efecto casi terapéutico. «Me jubilé durante la pandemia, tras 39 años como profesora de Lengua en centros públicos de Algemesí, l’Alcúdia. Carlet, Guadassuar y la Llosa de Ranes. Lo cierto es que, anímicamente, me encontraba mal», explica, para proseguir a continuación: «Ir cada día a clase era mi vocación y creía que estaba en mi mejor momento, porque, a fin de cuentas, había acumulado una gran experiencia que ya no podía compartir. Mi hija insistió en que me abriera una cuenta en TikTok y recuperé la alegría y la ilusión».

Fama sobrevenida

La propia profesora de Lengua realiza el paralelismo con la historia más universal de la literatura española. Al igual que Alonso Quijano abandonó sus quehaceres y, a lomos de su caballo y con más de 50 años, se dedicó a deshacer agravios, ella se armó con un teléfono móvil y se adentró en el mundo digital para enseñar la lengua castellana. «Jamás habría imaginado tener tanta repercusión. Yo solo quiero ayudar a los jóvenes a aprobar sus exámenes, como he hecho siempre», indica. Y lo hace a través de la corrección de los mensajes que le envían sus propios seguidores porque «tus errores son tus mejores profesores».

Su éxito es rotundo, aunque todavía se sorprenden cuando las paran para por la calle para fotografiarse con ellas. Algo a lo que acceden, siempre que sea desde el respeto y la educación.