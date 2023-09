La Ribera registró en agosto temperaturas hasta 2,2 º C más altas de lo normal y un récord de calor en el observatorio de Sumacàrcer con una máxima de 47,3 º C en la jornada del 10 de agosto que, marcada por el viento de poniente, dejó registros históricos en gran parte del territorio valenciano. Estos 47,3 º C representan la temperatura más alta en el conjunto de la Comunitat Valenciana en todo el verano.

Los datos forman parte del avance climatológico publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que define el pasado agosto como muy cálido y seco en el conjunto de la Comunitat Valenciana mientras que el verano climático, que abarca los meses de junio, julio y agosto, se califica como muy cálido y húmedo en el cojunto de la Comunitat Valenciana.

En el caso de la Ribera, las elevadas temperaturas han sido generalizadas, si bien la lluvia no ha sido homogénea hasta el punto que el resumen del año hidrológico presentando el lunes apuntaba a escasos días del cierre que se trata de un año entre seco y normal, ya que las lluvias de la pasada madrugada elevan el acumulado hacia el promedio esperado. El año hidrológico abarca de octubre a octubre y, hasta el lunes, la Ribera Baixa presentaba un superávit del 17 % con un acumulado de casi 722 l/m2, mientras en la Ribera Alta se registraba un déficit del 3 % con una precipitación media de 559, 6 litros cuando, en base al promedio del período 1981-2010, el registro normal se sitúa en 578,2 l/m2.

Los datos de agosto

El análisis de agosto refleja que todos los observatorios de la comarca registran anomalías térmicas con temperaturas por encima de los valores que marca el promedio de referencia del período 1991-2020, mientras que el análisis de la pluviometría también muestra valores muy dispares que oscilan entre un superávit del 50 % en el observatorio de Carcaixent, con un acumulado de 32 l/m², y un déficit también del 50 % con solo 7,7 litros en la estación de Sumacàrcer.

Con todo, las elevadas temperaturas en un mes con dos olas de calor de las cuatro que han afectado este verano a la Comunitat Valenciana son el hecho más destacado del segundo agosto más cálido tras el de 2012 en un mes que, por otra parte, comenzó y acabó fresco, lo que da cuenta de la gran anomalía que se produjo en los días centrales, subraya el avance de la delegación territorial de Aemet.

Este informe sitúa en el día 10 los fenómenos más destacados con un intenso calor que provocó que se superara en 3,4 º C el récord histórico de temperatura máxima en el aeropuerto de València donde se alcanzaron los 46,8 º C. El informe, no obstante, da cuenta de que el observatorio de Sumàcarcer registró una temperatura incluso más elevada, también de récord, con los 47,3 º C que alcanzó el mercurio.

Aemet estima que en una superficie de más de 5.000 km² entre las provincias de València, Castellón y el norte de Alicante se superó el récord de temperatura máxima en estaciones de su red y, además de la máxima de Sumacàrcer, señala entre otros registros de récord los 46,4 º C alcanzados en Carcaixent, los 45,6 º C de Montserrat, los 44,4 de Turís o los 43,3 º C de Polinyà de Xúquer.

Precipitaciones dispares

Por lo que respecta a las precipitaciones, el acumulado medio del mes en el conjunto de la Comunitat Valenciana fue un 44 % inferior al promedio climático que se toma como referencia (22,7 l/m²), lo que lleva a calificar el mes como seco, aunque en el caso de la Ribera los registros no son ni mucho menos uniformes, con grandes oscilaciones que van de los 32 litros acumulados en Carcaixent, lo que supone un superávit del 50 %, la anomalía positiva del + 45 % en la Pobla Llarga gracias a los 26,5 litros recogidos, a déficits del 35 y del 50 % en Montserrat y Sumacàrcer con apenas 10,4 y 7,7 litros, respectivamente.