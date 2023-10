Carcaixent, Alberic y Turís salvan una jornada aciaga para los equipos de la Ribera

La UD Castellonense perdió 0-1 contra el Ontinyent y cae a la última posición. «El encuentro estuvo condicionado por la expulsión de Bryan en el minuto 19. Hicimos un buen partido pese a la derrota», explicó el técnico Iñaki Rodríguez. El domingo, los blanquinegros tienen otra oportunidad de resarcirse en Silla, a las 17:00 horas, equipo que tampoco ha ganado todavía.

En Lliga Comunitat, el Sueca vivió «un partido extraño». «En la primera parte el Aldaia nos dominó, pero Jesús marcó el 0-1 (39’)», indicó su entrenador, Roberto Granero, que prosiguió «Sin embargo, en la segunda tuvimos muchas ocasiones -incluidos tres postes- y fuimos netamente superiores». Pero los de l’Horta empataron en el 84. L’Alcúdia está sufriendo los rigores de «ser los últimos y un equipo joven». «Los árbitros no nos respetan», dijo su técnico Pablo Crespo. «En los primeros diez minutos pudimos marcar tres goles -uno a puerta vacía-», indicó. Por el contrario, encajaron en el 14. «De nuevo nos expulsaron un jugador -a Dani en el 68-», lamentó. El Onda marcó el 0-2 de penalti en el 96. El Sueca es octavo y l’Alcúdia, colista.

En Primera Valenciana, el recién ascendido Turís está sorprendiendo en el grupo 2 y ya es sexto. Apabulló 4-0 a un At. Vallbonense que le precedía en la tabla. Marcaron Fausto, Adrián Soler, Vidrier y Pablo González. En el grupo 3, Promeses Sueca y Cullera han perdido el liderato. Los del ‘balonet’ puede que momentáneamente. No pudieron jugar el partido contra el SIA Academy porque la colegiada consideró que las camisetas se podrían confundir sin luz solar. La UD Alzira había consultado previamente al Promeses con qué camiseta jugarían y hubo consenso previo entre los equipos en que no debía ser un problema. El Cullera perdió 2-0 en Alberic, lo que permite a los franjiverdes subir al segundo puesto, a un punto del Contestano, que ganó 2-0 al Ràcing d’Algemesí. Rubén y Moscardó marcaron para los franjiverdes.

A doce minutos para el final, el Mancomunitat arrancó al Alginet la posibilidad de su primera victoria que por lo menos fue su primer punto. Richard marcó para los blavets y Josevi para los del Marquesat, que pasan a ser sextos. A la quinta fue la vencida y el Carcaixent logró la victoria tras cuatro empates seguidos. Se impuso 3-1 a la Font que se puso por delante. Müller en dos ocasiones (64 y 75’) y Alberto al final fueron los autores para que los de Xesco suban al séptimo lugar. El Algemesí, como el Ràcing, también perdió. 0-3 ante el Benigànim.

La liga descansa este fin de semana y volverá el próximo con los enfrentamientos San Antonio- Turís, Cullera-Carcaixent, Canals-Mancomunitat, Alginet-Algemesí, La Font-Promeses Sueca, SIA-Contestano, Muro-Alberic y Ràcing-Dep. Ontinyent.

Tras un buen partido, el juvenil A de la UD Alzira vio cómo el At. Madrileño remontaba el gol de Christian Okefor y ocupan la décima posición. El sábado recibirán a las 5 al Roda.