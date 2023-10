La Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira (FAAVV) ha emplazado al ayuntamiento a formular alegaciones al proyecto de mejora de la capacidad de desagüe del barranco de la Casella que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) somete a exposición pública desde el pasado fin de semana al considerar que la ampliación que plantea en el tramo más próximo al Pont de Xàtiva es mínima cuando existe terreno suficiente para alcanzar ya desde ese punto los 27 metros previstos aguas abajo. La entidad vecinal defiende que la ampliación hacia la CV-50 en terrenos que ya son públicos y que, por tanto, no precisan de expropiación, permitiría evitar la solución con muros pantalla y el dragado de cauce para rebajar el nivel por la que se ha optado en este tramo que, alerta la FVVAA, no solo genera un mayor impacto ambiental sino que el depósito natural de sedimentos que arrastra el barranco puede llegar a inutilizarla si no hay un mantenimiento adecuado.

El nuevo cauce que salvará a Alzira de las inundaciones costará 24 millones El proyecto que ha presentado la CHJ para el tramo comprendido entre el Pont de Xàtiva y la desembocadura del barranco en el Xúquer, con un presupuesto de ejecución estimado de 24 millones de euros, plantea una ampliación a 20 metros del cauce en un primer momento para, una vez pasado el tramo con edificaciones, alcanzar los 27 metros en la base, aunque con una anchura superior en la parte alta del talud. El proyecto respeta el ramal de deceleración que baja de la CV-50 hacia la antigua carretera de Carcaixent a pesar de que la dirección general de Carreteras accedió en su momento a eliminarlo para ganar espacio para el barranco. La ampliación de este torrente es una antigua demanda para evitar inundaciones en el casco urbano de Alzira. La FAAVV argumenta que la anchura actual del barranco junto al Pont de Xàtiva es de algo más de 19 metros, por lo que la ampliación que contempla el proyecto hasta 20 metros es nimia -fuentes consultadas de la CHJ defendían que se ganaba algún metro-, en un tramo condicionado por la presencia de un edificio catalogado como el Molí de Montagud en la orilla izquierda y la presencia de la CV-50 en la derecha, por lo que la solución opta por «crecer en profundidad» para permitir el paso de caudales del período de retorno de cien años que persigue el proyecto. La federación recuerda que durante las conversaciones en busca de consenso el área de Carreteras de la Generalitat accedió a eliminar el carril que baja de la CV-50 en paralelo al barranco, «aunque entonces el proyecto ya estaba acabado», señala. La ampliación del barranco de la Casella respetará el ramal que baja de la CV-50 en Alzira La entidad vecinal emplaza a la corporación a renovar el consenso sobre el acuerdo de remodelación del enlace de la CV-41 con la CV-50 a nivel de la cota de 21 metros «para disponer del espacio del actual malecón de protección», a defender esta propuesta y, a la vez, le insta a presentar alegaciones para mejorar el proyecto de ampliación del barranco de la Casella «con la intención de que, actuando la CV-50 como mota, el barranco se amplíe hacia el norte, ganando el espacio del actual malecón más el citado carril, lo que permitiría conseguir sobradamente los 27 metros que el proyecto asigna al tramo aguas abajo de las naves del polígono». Evitar la reforma del malecón Fuentes de la CHJ justificaron la solución adoptada señalando que una mayor ampliación del barranco en este tramo obligaría también a modificar el malecón que protege Alzira aguas abajo y en paralelo a la CV-50, una actuación se pretende evitar. La federación emplaza a los concejales del Ayuntamiento de Alzira y, en particular a los del PP dado que es el partido que ostenta la Conselleria de Territorio, a hacer realidad el acuerdo que adoptó la corporación para resolver la inundabilidad de Alzira.