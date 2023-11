La disposición manifestada por la empresa propietaria del inmueble inacabado en la calle Joanot Martorell de Alzira que se ha convertido en un foco insalubre por la acumulación de agua a vaciar y limpiar este foso, así como su voluntad de realizar vaciados de forma periódica para garantizar que no se repite un problema que se arrastra desde hace más de una década, no le evitará la multa de 3.000 impuesta por el ayuntamiento en aplicación de la ordenanza m unicipal para el control del mosquito tigre con relevancia para la salud pública.

Alzira multa con 3.000 euros al dueño de una charca que se llena de mosquitos tigre La junta municipal de gobierno ha desestimado el recurso de reposición presentado por los representantes de la empresa contra esa sanción con un alegato que solicitaba la paralización del expediente. La respuesta m unicipal señala que las alegaciones de la empresa no desvirtúan los hechos que han provocado la multa, expone además que, en este procedimiento, han transcurrido al menos tres meses desde el primer requerimiento que se le realizó para que vaciara el solar sin haber actuado a pesar de que se trataba de los meses de verano, los más problemáticos dado que el calor favorece la proliferación de mosquitos y otros insectos y, por último, señala que no procede paralizar un expediente ya resuelto con la imposición de una sanción dado que «ha tenido tiempo suficiente para progamar actuaciones y realizarlas». Alzira apremia a acabar la finca de Tulell para eliminar la charca putrefacta El concejal de Servicios Públicos, Enrique Montalvá, ha destacado que la postura del ayuntamiento es firme «y no hay marcha atrás» ya que, recuerda el edil, se trata de un problema que se arrastra desde hace muchos años -los primeros requerimientos se remontan a 2010 después de que las obras de construcción de la finca quedaran paralizadas por la crisis inmobiliaria cuando solo se había ejecutado a cimentación y el sótano- ya la presencia de esta charca merma los esfuerzos que realiza el ayuntamiento para combatir el mosquito tigre. Se trata de la segunda multa que se impone en Alzira en aplicación de la ordenanza contra el mosquito tigre. La empresa puede recurrir la sanción en la vía contenciosa. El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alzira también presiona con sus armas para que la empresa propietaria del solar aporte una solución definitiva. Se da la circunstancia de que el DOGV publicaba días atrás la orden de edificación que dictó el consistorio emplazando al titular a acabar las obras, por lo que se ha abierto un plazo de dos meses para que o bien solicite licencia, se avenga un convenio con otro promotor exprese su oposición. La resolución que también incluye la inscripción del solar en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar que puede derivar en una venta o expropiación forzosa del solar. Pascual Fandos Alzira