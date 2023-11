A pesar de la seua importància, pràcticament ha passat desapercebut l'informe sobre el "Aprovechamiento Fotovoltaico en la Comunidad Valenciana" elaborat per l'Institut Tecnològic de l'Energia per a l'IVACE, on els tècnics calculen que les superfícies cobertes útils de La Ribera podrien generar amb plaques fotovoltaiques 1.982 Gwh/any. I el nostre consum d'electricitat en 2021 fou d'uns 1.600 Gwh, de manera que les plaques solars sobre cobertes poden autoabastir-nos d'electricitat i encara sobrarien centenars de Gwh per a exportar, inclús podríem tancar definitivament la perillosa i contaminant central nuclear de Cofrents.

Fins i tot podem produir més electricitat solar, perquè l'informe sols considera les superfícies cobertes i ací tenim grans superfícies d'aparcaments, estacions, autopistes, autovies, canals, embassaments i sòls molt degradats on podrien instal·lar-se milions de plaques solars sense arrancar ni un sol arbre ni tindre cap impacte ambiental. Per altra banda i més important encara, amb l'estalvi i l'eficiència podem reduir el consum d'energia i estalviar recursos i diners mantenint o inclús elevant la qualitat de vida; millorant processos industrials, instal·lant dobles cristalls en finestres, bon aïllament als edificis, regulant suaument climatitzadors, electrodomèstics A++, prohibint l'obsolescència programada, aprofitant llum i temperatura naturals, etc., podem estalviar fàcilment més del 10% d'electricitat.

Òbviament no és suficient amb les energies renovables, ni afegint l'estalvi i l'eficiència, necessitem també bons sistemes per a emmagatzemar l'energia de dia i disposar així d'electricitat durant les nits, els dies ennuvolats i sense vent. Tenim la central hidroreversible de la Mola de Cortes i la tèrmica de Castelló (aquesta poc recomanable perquè crema gas), que sumen fins a 3'4 Gw, i podríem afegir embassaments com el de Tous, prèvia modernització per a turbinar.

La qüestió és que, segons l'informe de l'IVACE, podem autoabastir-nos sobradament amb l'energia fotovoltaica de les cobertes i molt més si aprofitem alguns sòls degradats i millorem l'eficiència i l'estalvi energètics. Per tant no necessitem cap macrocentral renovable a La Ribera, com la que volen fer a Sumacàrcer destrossant 4'4 milions de m2 de terres fèrtils i arbrades. Quan significatiu és que no s'haja divulgat aquest informe!

En realitat els únics que necessiten les macrocentrals són els capitalistes, que han acumulat tants milions que estan viciats i tenen tant de poder com per a comprar voluntats polítiques i apropiar-se de l'energia, concentrant-la en macrocentrals immenses i destructives, òbviament per a seguir explotant-nos a tots. Així doncs, hem d'oposar-nos a ells i al seu model centralitzat i privatitzador, al mateix temps que anem ficant-nos plaques a les nostres teulades i exigim a l'administració que les instal·le també damunt dels edificis públics, perquè són ecològiques i democratitzadores!

Inclús rendibles perquè, als preus actuals, les plaques s'amortitzen en 8 o 10 anys amb el que estalvien del rebut elèctric i si aconseguixes les subvencions existents d'Ajuntament, Conselleria i IRPF en la meitat de temps, i duren més de 30 anys... Les meues ja estan més que amortitzades i ara em suministren l'energia quasi gratis.

I sembla que els valencians ho van entenent perquè des que es va derogar l'impost al sol (2018) les instal·lacions solars estan creixent exponencialment. Una altra raó més per a rebutjar les macrocentrals, perquè si comencen a construir-ne sobrarà potència, de fet el sistema elèctric espanyol ja està sobredimensionat i sobren centrals elèctriques (igual com sobren construccions, AVE i aeroports, errors que sempre acabem pagant els treballadors), de manera que faran innecessàries les noves instal·lacions d'autoconsum i llavors vindrà algun polític, com el que va aprovar l'impost al sol, i dirà que ja no cap més autoconsum a la xarxa elèctrica...