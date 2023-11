El dato es relevante: 16.878. El número de parados que contabilizó Labora en la Ribera al cierre de octubre supone la mejor cifra registrada desde el mismo mes de 2008. Desde hace quince años, el nivel desempleo no bajaba de las 17.000 personas. El arranque de la campaña del caqui ha propiciado un importante descenso en el último mes que permite a la comarca alcanzar un hito laboral.

A falta de conocer los datos correspondientes a la afiliación a la Seguridad Social, el último informe sobre el nivel de desempleo da a entender que en la Ribera hay más trabajo que nunca. O al menos, que en los últimos quince años. Un periodo lo suficientemente amplio como para que el dato sea significativo. También podrían ofrecer otra lectura: el desistimiento de aquellos parados de larga duración que deciden dejar de figurar como demandantes activos de empleo.

Sea por un motivo o por otro, los 16.878 desocupados que contabilizó el servicio valenciano de empleo en la comarca a la conclusión del mes de noviembre representan el mejor dato de los últimos quince años. Tras el estallido de la crisis económica, la destrucción de puestos de trabajo llevó a la comarca a unas cifras de paro muy por encima de las veinte mil personas. En los últimos años, se ha registrado, en varias ocasiones, valores cercanos a los 17.000. Cifra que ha sido la tónica habitual durante meses hasta que el paso de septiembre a octubre dejó un descenso del 3,5 % con respecto al mes anterior (17.492). Si se compara el dato con el de hace un año, la disminución alcanza el 10,4 %, ya que en octubre de 2022 la comarca tenía casi dos mil parados más.

Precariedad

Esta reducción se debe, principalmente, al inicio de la campaña agrícola en el sector del caqui. Son, de hecho, las poblaciones productoras de esta fruta las que registran unas caídas mayores en el nivel del paro. La variación es del 17,5 % en l’Alcúdia, del 14 % en Carlet y del 12,3 % en Alginet.

Durante octubre se registraron menos nuevos contratos que en el mismo periodo de 2022, un efecto de la reforma laboral, que primó los indefinidos para dar mayor estabilidad a los trabajadores. Fueron 11.438, unos dos mil menos que en octubre de hace un año.

Sobre la actualización de los datos de paro se ha pronunciado el secretario general de UGT en la Ribera, Raül Roselló, que ha destacado: «Muestran la especial incidencia de la reforma laboral en el impulso del empleo indefinido. Una vez atajado el problema de la elevada temporalidad en el sector privado, es hora de pasar a resolver otras deficiencias estructurales que aún continúan enquistadas, impidiendo un funcionamiento eficiente del mercado de trabajo que se traduzca en una mejor calidad de vida de las personas trabajadoras. Una de ellas es la precariedad laboral». De igual modo, el líder sindical de la comarca ha reclamado políticas activas de empleo para poner fin al desempleo de larga duración. «Un asunto que, para UGT; no se soluciona con la Ley de Empleo aprobada en la anterior legislatura, en tanto que, entre otros defectos, no les provee de las herramientas necesarias para detectar las necesidades de las personas desempleadas, ofreciéndoles un catálogo de ofertas formativas y laborales que directamente no se adecuan a sus propias trayectorias profesionales», ha expresado al respecto Roselló.