El Family Cash Alzira FS perdió una gran oportunidad de acercarse a tres puntos de la permanencia al no pasar del empate a dos en la visita al Ribera Navarra, primer equipo que se salva y que sigue a seis puntos de los alzireños. El sábado se enfrentaron dos equipos con las mismas carencias. Si bien los tudelanos tienen algo más de gol y menos tantos en contra, se vio a dos conjuntos a los que les cuesta transformar sus ocasiones. “El punto nos sabe a poco por la clasificación aunque es uno más que sube al casillero”, comentó el técnico alzireño, Braulio Correal.

El partido empezó muy bien para los ribereños del Xúquer. Usín marcó de lejos a los dos minutos con error incluido del portero local Deko y pudieron llegar muchos más si Humberto no hubiera tapado el tiro de Álex Naranjo, a Peiró, Gon y Rubi no se les hubiesen ido fuera o Carlitos se encontrara al meta brasileño. Para colmo de males, una vez más, Gabi aprovechó un fallo de marcaje para empatar a seis del descanso. A segundos para irse a vestuarios, Rubi se encontró con el palo. “Soy positivo porque tuvimos muchas oportunidades pero también realista de que seguimos con una media de dos goles por partido. No vale con decir que no tenemos gol porque tenemos gente que tiene una buena mecánica de golpeo que seguiremos trabajando en los entrenamientos y siempre en equipo”, indicó Correal.

En la segunda parte, el partido fue enloqueciendo y en el minuto 8 Peiró culminó en boca de gol una contra. Mientras, Fede con grandes paradas impidió el empate. Otras veces la fortuna hizo que el balón fuera a la madera. La desgracia acecha al Alzira y llegó a tres minutos para el final. La expulsión del local Hamza les dejaba con inferioridad numérica. El argentino Claudino salió como portero jugador para igualar el número de jugadores en ataque y con una pared llegó a boca de gol para marcar el empate. Los alzireños no supieron desbordar la defensa en inferioridad que siguieron teniendo los navarros. “Esto fue trascendente, jugar con 4 para 3 y ellos con cinco faltas. No sentenciamos el encuentro y lo penamos con situaciones a bocajarro”, indicó Braulio. “El punto hay que hacerlo bueno ganando el sábado a las 20 h. en el Palau contra Industrias Santa Coloma”, concluyó. Este martes, los alzireños jugarán en Cerdanyola a las 21 h. partido de Copa del Rey.