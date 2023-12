Tous presiona para que su arte rupestre también sea patrimonio de la humanidad

La aspiración de que las pinturas rupestres de Tous se incorporen a la Lista Representativa de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace justo 25 años viene de lejos y, pese a los escasos avances registrados en el último lustro, el ayuntamiento no desiste. «Trabajando siempre se consiguen las cosas, se tarda más o menos, pero al final se consiguen», señala el alcalde de Tous, Cristóbal García, que admite que si bien con la pandemia se enfrió todo el proceso, el ayuntamiento mantiene la ilusión de obtener este reconocimiento.

García alude al interés mostrado por la propia Generalitat Valenciana en el año 2018, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la declaración de la Unesco, de actualizar una Lista Representativa que sí incluye abrigos de Cullera o Alfarb, si bien ya entonces la propia Conselleria de Cultura admitía de que se trataba de un proceso a largo plazo.

Tous se ha convertido con sus más de treinta yacimientos de arte rupestre en uno de los municipios valencianos con mayor riqueza de abrigos por detrás de Bicorp o Millares, si bien la mayoría de los hallazgos son posteriores a la declaración de Patrimonio de la Humanidad aprobada por la Unesco en 1998.

No obstante, se da también la circunstancia de que un abrigo con pinturas rupestres localizado en el Barranco del Coy en el año 1968 por integrantes del Centre Excursionista de València cayó en el olvido durante más de treinta años hasta el punto que este yacimiento quedó fuera de la relación de cavidades del Arco Mediterráneo que obtuvo la declaración de Patrimonio de la Humanidad. En este caso, el centro excursionista notificó el descubrimiento al Servicio de Investigación Prehistórica de València (SIP), que algunos años más tarde elaboraría un informe sobre este primer hallazgo de pinturas rupestres de tipo levantino en las montañas de Tous aunque, según fuentes consultadas, el hecho de que no se publicitara este descubrimiento provocó que pasara desapercibido y que no se incluyera en la relación de abrigos protegidos como Patrimonio de la Humanidad.

Con todo, en el caso de Tous, fue a partir de 2010 cuando el trabajo de investigación realizado por el arqueólogo local Ximo Martorell como base de su tesis el que ha permitido inventariar la mayor parte de las cavidades con pinturas rupestres que, por otra parte, comprenden un amplio período cronológico.

Cavidades poco profundas

Según destaca el propio Martorell en un artículo publicado junto a otros compañeros de profesión como Trini Martínez Rubio, Francisco J. Molina, Katja y Mamfred Bader o la profesora de Prehistoria de la Univerisdad de Alicante, Virginia Barciela, en un libro publicado por el ayuntamiento sobre las simas y cavidades del término municipal, se trata en su gran mayoría de cuevas poco profundas que contienen motivos pintados entre los que se advierten distintos estilos adscribibles a las sociedades neolíticas que se establecieron en el macizo del Caroig hacia el último tercio del VI milenio BC. «Junto a estos, existen otros conjuntos más recientes, con representaciones pintadas o grabadas, que remiten a momentos históricos», si bien en algunos casos todavía no se ha podido determinar su cronología.

El alcalde de Tous comentó que el ayuntamiento también tiene en agenda la protección de algunas de estas cavidades. Cristóbal García recuerda que años atrás se pidieron ayudas a la Generalitat con este fin, aunque no llegaron, y no oculta que la posible inclusión de estos yacimientos en la lista de la Unesco permitiría optar a ayudas para mejorar su protección.