El incendio que en el verano de 2012 arrasó las montañas de Tous eliminó la cubierta vegetal y facilitó la localización de simas y cuevas que durante años habían permanecido tapadas. Un grupo de espeleólogos y profesionales de diferentes disciplinas se propuso aprovechar la coyuntura para realizar un estudio del sector el Campillo, donde se tenía conocimiento de la localización de dos de las cavidades más importantes de la provincia, aunque animados por el ayuntamiento amplió el área de investigación a todo el término municipal, que abarca 12.800 hectáreas. El trabajo de este equipo durante diez años ha dado lugar a una catalogación de más de 300 simas y cuevas y, según estiman los autores del estudio, aproximadamente un 40 % eran desconocidas. Es el patrimonio oculto de Tous. Algunas de las cavidades ofrecen paisajes realmente espectaculares, aunque el arqueólogo Josep Fernández, director de la excavación en la Cova de Bolomor de Tavernes, señala que en el caso de Tous lo que destaca «es el conjunto».

«La Comunitat Valenciana es un área de suelo calcáreo, propicia para la formación de cuevas, y tenemos inventariadas unas 15.000. Formaciones hay en muchos sitios, pero no en una concentración tan grande como en Tous. Desde el punto de vista de las cavidades subterráneas, Tous es excepcional en el panorma valenciano», expone Fernández, que no obstante aclara que esa visión de conjunto no implica que no existan salas destacables.

La Sima del Campillo

«La Sima del Campillo es una de las más espectaculares de España. Además, hay un hecho extraordinario ya que en el solsticio de verano entra la luz del sol e ilumina toda la cueva por dentro», explica, mientras subraya que tiene una caída de 54 metros y una profundidad de 112. «Entrar en una cavidad que tiene un gran volumen y en la que cabría el Miguelete perfectamente o un campo de fútbol y encontrarte formaciones estalagmíticas de 20 metros de altura... te sientes pequeño, esa naturaleza se te come», expone el arqueólogo, mientras destaca el valor de este «paisaje subterráneo excepcional».

Josep Fernández destaca la Llenca del Serrano como otra de las cavidades más importantes de Tous: «Tiene una de las formaciones más espectaculares que se pueden conocer, es la naturaleza viva».

El trabajo de este equipo coordinado también por Ricardo Giménez, Teresa Molina y Silvino Vila ha dado lugar a una obra denominada «Cuevas y simas de Tous» que, editada por el ayuntamiento, recoge un inventario de las principales cavidades, sus coordenadas, 130 planos o topografías y una espectacular selección de las más de 50.000 fotografías tomadas durante los diez años de trabajo de campo.

«Un trabajo como éste no se había hecho antes. Algunos pueblos tienen sus inventarios, pero no a este nivel de detalle. Es, sin duda, la obra más importante de la Comunitat Valenciana», señala Fernández. El alcalde de Tous, Cristóbal García, define el trabajo de la Unión de Espeleólogos como «un proyecto único».