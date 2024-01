La ausencia de conserjes en el instituto de Secundaria Sucro de Albalat de la Ribera desde el pasado 1 de diciembre, cuando quedaron vacantes las dos plazas de un centro que atiende a 560 alumnos de cinco localidades de la Ribera Baixa, ha provocado «un caos organizativo sin precedentes» hasta el punto que la dirección del centro advierte de que si no se da una solución «extraordinaria para resolver un problema extraordinario no habrá más remedio que llegar a cerrar el instituto».

Fuentes del centro aseguran que tanto el equipo directivo como el claustro de profesores han trabajado para que la falta de conserjes no interfiera en la actividad diaria del instituto, en la atención al alumnado y a las propias familias. «Pero la paciencia tiene un límite ya que se están dejando de hacer muchas cosas para atender el teléfono, abrir y cerrar puertas, trabajos de reprografía y, en definitiva, todas las tareas que suele realizar el personal subalterno», señalan desde el equipo directivo del instituto de Albalat, que advierten de que la situación se ha agravado si cabe con el repunte de casos de gripe y Covid-19 «que aumenta la problemática de las entradas y salidas en el centro».

Información a los ayuntamientos

El temor a que la ausencia de conserjes se pueda prolongar todavía varias semanas más ha llevado al instituto a lanzar esta queja pública tras haber informado tanto a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) como a los diferentes ayuntamientos de las localidades de origen de los más de 500 estudiantes que acuden a diario al centro, en este caso Albalat, Corbera, Polinyà de Xúquer, Benicull y Llaurí, de que el problema persiste.

Los docentes señalan que el repunte de casos de gripe y Covid agrava el problema de las entradas y salidas

El director del instituto, Christian Lausuch, confirma que desde el pasado 1 de diciembre el centro se ha quedado sin ninguno de los dos conserjes que atendían las necesidades del IES Sucro, en ambos casos por cuestiones profesionales. Uno de ellos era interino y ha cambiado de bolsa de trabajo, mientras que el conserje que tenía su puesto consolidado en el instituto de Albalat ha concursado para optar a otra plaza, señala.

Renuncia tras la adjudicación

«Pese a ser una situación previsible por parte de la Administración pública, las vacantes se han quedado por cubrir», explica Lausuch, mientras detalla que una de las plazas se había adjudicado por parte de Función Pública a un trabajador que renunció posteriormente «provocando un retraso en el proceso».

Si bien la perspectiva es que se vuelva a adjudicar, desde el instituto señalan que Función Pública estima que esta asignación se realizará «en febrero o marzo». «Por otra parte, la otra plaza vacante todavía no ha sido comunicada por parte de la Dirección Territorial de Educación a Función Pública de forma que no se prevé que se resuelva pronto la adjudicación». La dirección advierte de que si no hay una solución extraordinaria para resolver un problema que no duda en calificar de extraordinaria «no habrá más remedio que llegar a cerrar el centro».